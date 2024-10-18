План победы создает для Украины, ЕС и США перспективу стратегического партнерства: в BGV Group Management указали на нюанс

16 октября президент Владимир Зеленский представил в парламенте План победы Украины, анонсировав пять основных пунктов по военной поддержке и экономическому восстановлению страны. В частности, четвертым пунктом стало развитие стратегического экономического потенциала, включающего в себя защиту имеющихся в Украине критических ресурсов (СRMs), совместного инвестирования и использования соответствующего потенциала.

Президент отметил ресурсный потенциал Украины, который глобально важен в производстве энергии и продовольствия, а также является одной из ключевых захватнических целей России в войне. По словам Владимира Зеленского, в Украине сосредоточены природные ресурсы, в частности, критически важные металлы, ценой в триллионы долларов США. Графит, уран, титан, литий и другие стратегически ценные ресурсы – это мощный инструмент в борьбе за глобальную конкуренцию, который либо усилит Россию и её союзников, либо станет аргументом Украины и всего демократического мира.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что критические виды сырья, имеющиеся в Украине, это с одной стороны – возможность роста экономики для нашей страны, а с другой – усиление Евросоюза ради экономической и автономии Европы, а также возможность Соединенных Штатов и партнеров в G7 работать с Украина – союзница, которая может обеспечить на инвестицию прибыль.

Группа компаний BGV вместе с основателем Геннадием Буткевичем приветствуют решение Президента включить вопросы критических видов сырья (CRMs) в План победы Украины. Команда BGV Group Management уже 10 лет развивает отрасль и инвестирует в разработку и добычу критических минералов и металлов, с целью вывести Украину в лидеры среди глобальных поставщиков как CRMs, так и продукции с добавленной стоимостью, конкурируя с Россией и Китаем. Группа BGV владеет 5 лицензиями на добычу стратегических полезных ископаемых, что является одним из основных направлений деятельности компании на сегодняшний день. За почти 10 лет компания инвестировала более $100 млнтелекоммуникационных устройств, в украинские горнодобывающие проекты, выбрав приоритетными направлениями графит, жидкометальные и редкоземельные элементы. В частности, по проекту BGV Graphite компания подтвердила запасы своего графитового месторождения в соответствии с международными стандартами, выполнила PEA, PFS и пилотные испытания с получением конечной продукции (графитовый концентрат и SPG), а также приступила к этапу проектирования.

Сотрудничество с Украиной в этой сфере, в частности с BGV Group Management, может обеспечить Европу и Соединенные Штаты стратегическим партнерством в области добычи и переработки критических видов сырья для дальнейшего развития ряда технологий и инноваций в медицине, автомобилестроении, компьютерных технологиях, создания лазерных, навигационных, телекоммуникационных устройств, в космической отрасли, а также в переходе к "зеленой" энергетике