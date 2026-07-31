Pepco назвала первые адреса в Киеве: где откроются популярные польские магазины

Польская сеть дискаунтеров Pepco, анонсировавшая открытие магазинов в Украине, официально подтвердила первые локации своих магазинов в Киеве. Торговые точки разместят в ТРЦ Respublika Park и Retroville.

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Об этом компания сообщила Ассоциации ритейлеров Украины. Локации выбрали из-за их популярности среди покупателей.

Также компания учла транспортную доступность ТРЦ и ориентированность на семьи, поскольку это ключевая целевая аудитория Pepco. "Respublika Park и Retroville – одни из ведущих торговых центров Киева, которые привлекают разнообразную аудиторию, имеют удобное расположение и предлагают комфортные условия для семейных покупок. Именно поэтому они стали идеальным выбором для Pepco", – отметил директор украинского представительства Pepco Арсен Старченко.

Площадь магазина Pepco в ТРЦ Respublika Park составит почти 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville – около 600 кв. м. Компания обещает представить там широкий ассортимент:

одежда;

товары для дома;

товары для детей и игрушки;

сезонные новинки.

Сеть магазинов Pepco специализируется на продаже недорогой одежды для всей семьи, товаров для дома, декора, детских товаров и сезонной продукции. Ежемесячно Pepco обслуживает более 41 млн клиентов. Бренд уже работает в большинстве стран Центральной и Восточной Европы и активно расширяет присутствие в Западной Европе.

В целом Pepco объявляла, что, помимо Киева, первые магазины откроются в Черновцах, Тернополе и Мукачево. Начало работы запланировано на вторую половину 2026 года, вероятно, на октябрь. Параллельно компания продолжает набор сотрудников и готовится к расширению сети.

Украина станет 20-м рынком для Pepco. Открытие магазинов стало частью стратегии сети, направленной на "контролируемую экспансию" в Центральной и Восточной Европе, заявили в компании.

Генеральный директор группы Стивен Борхерт заявил в отчете за первое полугодие 2026 финансового года, что решение о запуске в Украине приняли из-за высокой узнаваемости бренда среди украинских покупателей. В то же время в Pepco подчеркнули, что при открытии магазинов ключевым фактором будет безопасность сотрудников.

Как сообщал OBOZ.UA, Pepco в Украине планирует занять нишу, в которой до полномасштабной войны работала IKEA. При этом в компании не считают проблемой относительно небольшой ассортимент мебели – ставку делают на товары для дома и декор.

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