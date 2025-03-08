Пенсии в Украине пересчитали с 1 марта: в ПФУ показали, где увидеть свой новый размер выплаты

В Украине с 1 марта перечислили практически все пенсии в среднем на 556 грн. Средний размер пенсии вырос с 5789 грн до 6345 грн. При этом любой пенсионер может сам проверить размер прибавки раньше времени.

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Об этом говорится в публикации, размещенном на портале ПФУ. Пенсионный фонд Украины с 1 марта 2025 года провел перерасчет пенсий в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25.02.2025 № 209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".

Просмотреть информацию о размере проиндексированной пенсии можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

1. Для этого зайдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) и нажмите Вход.

2. Авторизуйтесь любым удобным способом: с использованием квалифицированной электронной подписи, через BankID (по номеру банковской карты) или с помощью "Действие. Подпись", и нажмите "Войти".

В левом боковом меню зайдите в раздел "Моя пенсия" и ознакомьтесь с размером перечисленной с 1 марта пенсии.

Почти все пенсии перечислили

Едва ли не самое главное нововведение марта для украинцев – масштабный перерасчет пенсий, который коснется более 10 млн пенсионеров. Всего на пенсии находятся 10,4 млн человек, поэтому абсолютное большинство получает новые выплаты уже с марта. Хорошая новость – индексация будет на уровне 11,5%, это достаточно ощутимый процент. Плохая новость – этого все равно мало для того, чтобы компенсировать инфляцию.

Кого коснется перерасчет:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тыс. пенсионеров-эксработников органов местного самоуправления и государственных служащих

"Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии во время индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 555 грн 8 – заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович.

Кому увеличат пенсию на 100 грн

Это минимальный уровень надбавки, и он касается небольшого количества пенсионеров, у кого сейчас размер фактической пенсии значительно больше, чем размер пенсии, рассчитанный по формуле. Например, если вы пенсионер, у вас полный стаж и вам уже исполнилось 65 лет, то минимальный размер пенсии для вас – 3200 грн. Предположим, что ваша пенсия, рассчитанная по формуле, составляет 2900 грн. Однако платят вам 3200 грн, потому что закон гарантирует выплату 40% минималки тем, кто выполнил норму по стажу и достиг 65 лет.

Повышать на 11,5% будут не фактическую пенсию (3200 грн), а выплату, которая рассчитана по формуле (2900 грн). Следовательно, 11,5% от 2900 грн. составляет 333,5 грн. То есть повысить пенсию должны всего до 3233,5 грн. Поэтому надбавка для вас должна быть 33,5 грн, однако пенсию увеличат на 100 грн, то есть до 3300 грн.

Кому увеличат пенсию на 500 грн

Прибавку в 500 грн (и больше) могут получить украинцы, которые уже сейчас имеют расчетный (формульный) размер пенсии в 4347,8 грн. Отметим, что большинство украинцев получают пенсию до 5000 грн. Так что в лучшем случае большинство украинцев могут претендовать на дополнительные 500 грн.

Кому увеличат пенсию на 1500 грн

На 1500 грн больше получат украинцы, у кого сейчас расчетный размер выплат от 13 043,4 грн. Отметим, что это абсолютное меньшинство пенсионеров. При этом речь идет именно о украинцах, которые вышли на пенсию по общим правилам (не специальные пенсионеры) и после расчета по формуле получили пенсию от 13 043 грн. При этом в пределах индексации увеличивать пенсии больше чем на 1500 грн не будут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не планируется снижать пенсионный возраст. Причем даже несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране ниже самого позднего возраста ухода на пенсию – 62 года (по состоянию на 2021 год) против 65.

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