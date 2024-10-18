Откроют ли аэропорт в Ужгороде и как он может работать: в ОП дали разъяснение

Вопрос открытия аэропорта в Ужгороде сейчас находится на паузе. При этом даже если его откроют, регулярные рейсы совершаться не будут.

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Об этом заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил в интервью LB.ua. Отвечая на вопрос о возможности открытия аэпропорта в Ужгороде, он отметил, что сейчас это вопрос "на паузе". При этом пока рассматривается возможность создания хаба для авиаобеспечения гражданской защиты.

"Этот вопрос пока на паузе. Аэропорт передали Министерству внутренних дел. Здесь планируют создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты", – сказал Никита. Он добавил, что на территории Закарпатья есть старый военный аэропорт, который уничтожен.

При этом аэропорт в Ужгороде, скорее всего, не будет совершать регулярные рейсы. Он может обеспечить только чартерные нерегулярные рейсы. Одна из проблем – расстояние. Укаинцам, например, из Киева или Харькова легче добраться до польского аэропорта поездом и оттуда вылететь почти по любому направлению, чем преодолевать большое расстояние до Ужгорода, где будет функционировать ограниченное количество направлений.

"Аэропорт в Ужгороде может обеспечить чартерные гражданские рейсы, нерегулярные. Политика МВД это позволяет. ГСЧС - это гражданская авиация, не военная. Военных самолетов там не может быть, логистика неудачна в целом. Здесь есть и другая проблема - расстояние. До Закарпатья от Киева - 800 километров. От Харькова еще дальше. Если смотреть логистику, иногда удобнее доехать поездом до польского аэропорта и улететь сразу во все стороны, чем ехать в Закарпатье. Надо сделать дорогу, улучшить железнодорожное сообщение", – добавил он.

Ранее в Офисе президента сказали, что в Украине могут открыть один из аэропортов для гражданских полетов до окончания войны с Россией. Это может произойти, если партнеры помогут стране с дополнительными системами ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2023 председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сказал, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. По его словам, может быть запущен Львовский аэропорт.

А глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что в Украине даже во время войны можно было открыть аэропорт во Львове, если бы у страны были истребители F-16.

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