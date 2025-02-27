Банки массово блокируют счета украинцев: за какие переводы денег закроют карту – перечень нарушений

В Украине с 1 февраля банки ввели ограничения на переводы с карты на карту (не более чем 150 тыс. грн в месяц). Такое ограничение стало продолжением борьбы с выводом средств через счета физлиц. Финансовый мониторинг за последние годы значительно усилился. Теперь заблокировать могут любую подозрительную операцию, а из-за подозрений в нарушении законов банк может, не раскрывая причины, закрыть счет украинца.

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OBOZ.UA проанализировал десятки судебных дел, в которых украинцы требовали восстановить закрытый счет. О том, по каким причинам чаще всего может наказать банк и как это происходит, – читайте в материале OBOZ.UA.

Как банки блокируют счета украинцев

"Последние ограничения ввели из-за казино. Украинцы страдают из-за того, что наши казино использовали дропы, а Нацбанк не нашел лучшего решения, чем ограничить всем переводы", – рассказывает представитель высокопоставленного представителя правительства. "Дропы" – украинцы, которые продают свои банковские карты для вывода средств. В некоторых казино половина всех зачисленных игроками средств вроде бы не участвуют в игре и возвращаются на счета физлиц. И потом эти физлица (а на самом деле "дропы") выводят средства.

Схема выглядит следующим образом: казино получает от игроков средства на игру, но, чтобы не платить налог с них, официально эти деньги вроде бы возвращаются игрокам. Вместо реальных игроков деньги выводят на карты тысяч дропов. Эта схема стала настолько масштабной, что, по разным оценкам, украинский бюджет недополучает около 12,2 млрд грн налогов ежегодно (цифру озвучил собеседник OBOZ.UA в правительстве).

"Можно собирать 25-30 млрд грн налогов, а в 2024 собрали 17,7 млрд грн. То есть где-то 71 оператор недоплачивает до 12,2 млрд грн. Но точную цифру никто не знает", – рассказывают в правительстве. При этом заблокировать счета "дропа" не так-то легко. На организаторов схемы работает целый штат юристов.

По подозрительным поступлениям от казино банки блокируют счета в первую очередь. OBOZ.UA проанализировал десятки судебных дел (речь идет об исках украинцев против банков). Львиная доля исков против банков – от тех, кого банк считает "дропами". Яркий пример – гражданское дело 757/4118/24-ц, которое рассматривал несколько месяцев назад Печерский районный суд Киева. Адвокат требовала, чтобы "Райффайзен Банк" разблокировал счет клиента, на который приходит зарплата. "Незаконные операции не производились, но банк безосновательно заблокировал счет", – заявила представительница истца.

А вот представитель банка сообщил суду, что их уже бывший клиент открыл зарплатную карточку, на которую должен был получать зарплату, но вместе с небольшой зарплатой также только за четыре месяца получил более 663 тыс. гривен от казино.

"Помимо заработной платы на счет поступило от компаний slotscity.ua, Cosmolot.ua, SENSE 02 CARD – 535 442,62 тыс. грн", – говорится в материалах дела. Кроме того, он также получил доход от этих игорных компаний в размере 71,3 и 48,5 тыс. грн соответственно. В сумме от казино истец за четыре месяца получил 663,9 тыс. грн. Такие транзакции мужчина объяснил тем, что он пополнил счета в казино и решил, не сделав ставки, вывести средства на счет в "Райффайзен Банке". Такие действия полностью соответствуют поведению "дропов".

"Истец за счет неизвестных источников смог за определенный период 2023 года пополнить депозит в этих казино на общую сумму 663 тыс. грн, (сумма согласно предоставленным справкам) и затем выводит эти средства на свой счет в банке. В сравнении, годовой доход истца за весь 2022 год составляет 634 тыс. грн, (согласно предоставленной справке ОК-5). Относительно этих транзакций, истец так и не смог раскрыть источники, за счет которых он проводил ставки в онлайн-казино", – говорится в решении суда. Отметим, что это гражданское дело, истца никто не обвинял в отмывании средств. Но Печерский районный суд Киева решил отклонить иск и согласился с тем, что банк законно закрыл счет.

Но чаще всего причина блокирования счетов – уровень расходов значительно превышает уровень официальных доходов. Например, в материалах дела 296/813/24 говорится, что Королевский районный суд Житомира отказал клиенту в возобновлении закрытого счета в ПриватБанке.

Клиент банка также потребовал заплатить ему моральную компенсацию в размере 733 тыс. грн. "Перспектива того, что в отношении истца могут быть проведены следственные действия и его могут обвинить в отмывании средств или терроризме, последнего очень удручает. Учитывая указанное, истец просит требования удовлетворить и взыскать с АО КБ "Приватбанк" 733 000 грн морального вреда", – идет речь в иске.

Банк установил, что с 1 января 2023-го по 21 февраля 2024-го на счет клиента поступали большие суммы: от 78 до 317,2 тыс. грн. При этом тот доход, который он указал в анкете, составил 35 тыс. грн.

Похожее дело рассмотрел и Хмельницкий горрайонный суд (686/18990/24). ПриватБанк закрыл счета клиента, а клиент пытался через суд обязать их восстановить. Но уже в суде выяснилось, что легальные доходы составили в 2023 году 17,3 тыс. грн, также за этот период было начислено 32,2 тыс. грн пенсии. При этом с января 2023-го по конец апреля 2024-го на карточку поступило 521,4 тыс. грн, а расходы по карточке составляли 528,8 тыс. грн.

"Учитывая приведенные положения законодательства, а также условия АО КБ "ПриватБанк", при анализе деятельности истца на основании имеющихся документов и сведений банк установил неприемлемо высокий риск, в связи с чем принял решение об отказе от поддержки деловых отношений с истцом", – говорится в материалах дела. Конечно же, суд отказал клиенту банка.

Как спастись от блокирования счетов

Следует соблюдать права финансовой гигиены, тогда никаких проблем с банками не будет. Если вы, например, берете деньги взаймы, стоит оформить договор займа. Также важно получать "белые доходы". Если банк будет иметь к вам вопросы, на которые вы сможете ответить, проблем с финмониторингом не будет.

Все украинские банки блокируют счета из-за нарушения правил финансового мониторинга. И даже если клиент не знал, что нарушает, банк автоматически проверит транзакцию и определит ее как "рискованную". А если рискованных операций много, то могут расторгнуть соглашение о сотрудничестве.

Иногда для блокировки достаточно обменять криптовалюту и получить средства со счета, ранее использовавшегося мошенниками. Также заблокировать могут любую "нетипичную" операцию: на крупную сумму с наличными. Под особым вниманием находятся и все политически значимые личности. Поэтому если вы, например, народный депутат, банк будет гораздо чаще просить у вас объяснить, кто перечислил вам средства.

Заблокировать карту могут даже за не обновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой (из-за неуплаченных алиментов, неисполненного судебного решения, просроченных штрафов и т.п.), или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму свыше 30 тыс. грн;

транзакции на большие суммы.

Финансовый мониторинг в Украине со временем будет только усиливаться. Именно банки должны контролировать, что клиент использует "белые" деньги, а финансовое учреждение не помогает отмывать заработанное в "тени".