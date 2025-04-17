От миллиона предзаказов до сокращения производства: Cybertruck Маска оказался никому не нужным
У Tesla начались серьезные трудности – компания сокращает производство новых автомобилей Cybertruck из-за слабых продаж и переполненных складов. Несмотря на громкий старт, модель не оправдала ожиданий, а спрос оказался гораздо ниже, чем прогнозировал Маск.
Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники. Согласно информации, за последние месяцы несколько производственных линий были переведены на пониженную мощность, а часть персонала – сокращена.
"Такое ощущение, что они просто отфильтровывают людей. Парковка становится все более пустой", – рассказал один из работников. По запросу издания компания Tesla не предоставила ни одного официального комментария.
Cybertruck, который должен был стать прорывом в электромобилестроении, столкнулся с жесткой реальностью рынка. За первый квартал 2025 года было продано всего 6406 единиц – это вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Хотя Илон Маск и заявлял о миллионе предзаказов, реальные объемы производства существенно отстают: всего выпущено менее 50 000 машин.
Складские запасы Tesla уже включают около 2400 нереализованных Cybertruck на сумму более 200 миллионов долларов. Минимальная стоимость одного пикапа составляет 82 235 долларов. В апреле компания попыталась привлечь интерес, представив новую "доступную" версию Cybertruck за 69 990 долларов, однако и это не изменило ситуацию.
Помимо падения продаж, компания также столкнулась с рядом технических проблем. Tesla пришлось отозвать более 46 000 Cybertruck из-за недостатков крепления декоративных элементов. Фактически это коснулось большинства уже изготовленных авто. Кроме того, трейд-ин программа не принимает Cybertruck из-за ограниченного спроса на вторичном рынке.
По словам экспертов, футуристический дизайн, который должен был перевернуть представление о пикапах, оказался неудобным в повседневном использовании: ограниченная грузоподъемность, габариты и слабая проходимость серьезно сужают аудиторию. Ситуацию также усложняет падение общих продаж Tesla – в первом квартале 2025 года реализовано 336 881 автомобиль, что на 13% меньше, чем в 2024 году. Модель Model 3 потеряла 17,5% продаж только за первые два месяца года.
Параллельно компания потеряла лидерство на мировом рынке электромобилей, уступив китайской BYD. Акции Tesla демонстрируют тенденцию к понижению, а сам Илон Маск переживает период смены публичного образа, что влияет на репутацию компании. Несмотря на то, что Cybertruck остается самым популярным электрическим пикапом в США, масштабы рынка остаются ограниченными.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, Маск обратился к Трампу с призывом отменить новые пошлины, которые, по его мнению, вредят международной торговле и бизнесу Tesla. Несмотря на это, в Белом доме руководителя Tesla назвали "автосборщиком", который зависит от деталей из других стран.
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