Старые лимиты больше не будут действовать: с 1 августа банки начнут проверять "ФОП" по новым правилам

С 1 августа 2026 года банки в Украине усилят финансовый мониторинг отдельных физических лиц-предпринимателей ("ФОП") и компаний, а для клиентов с повышенным уровнем риска постепенно введут лимиты на переводы. Новые правила касаются не всех предпринимателей. В первую очередь будут проверять вновь созданные "ФОП", а также тех, кто длительное время не вел деятельность, а затем снова начал активно пользоваться счетом.

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Такие клиенты могут попасть в категорию повышенного риска, если характер операций не соответствует заявленному виду деятельности или масштабам бизнеса. Правила прописаны в Меморандуме об обеспечении прозрачности рынка платежных услуг, который вступит в силу именно 1 августа. Его подписали еще 14 мая.

Кого банки будут проверять тщательнее

При открытии счета и дальнейшем обслуживании клиента банк будет анализировать:

для чего открывают счет;

чем занимается предприниматель;

какие обороты типичны для его бизнеса;

соответствуют ли переводы заявленной деятельности.

Если движение средств будет выглядеть нетипично или значительно превысит обычные объемы для такого вида бизнеса, банк может запросить дополнительные документы.

Какие лимиты вводят

Ограничения будут вводить поэтапно: через три месяца после подписания обновленного Меморандума и еще раз – через следующие три месяца.

Предусмотрены такие лимиты:

"ФОП" первой группы – до 600 тыс. грн в месяц, впоследствии – до 400 тыс. грн;

– до 600 тыс. грн в месяц, впоследствии – до 400 тыс. грн; "ФОП" второй и третьей групп – до 3 млн грн в месяц, позднее – до 1 млн грн;

– до 3 млн грн в месяц, позднее – до 1 млн грн; юридические лица с признаками компаний-оболочек (shell company) – до 5 млн грн в месяц, в дальнейшем – до 2 млн грн.

Если клиенту необходимо провести операции на большую сумму, банк может попросить подтвердить происхождение средств. Для этого подойдут договоры, налоговая отчетность, документы о доходах и другие подтверждения.

Кого новые ограничения не затронут

Для большинства предпринимателей новых лимитов не будет. Банки подчеркивают: дополнительные меры будут применять только к клиентам, которых отнесут к категории повышенного риска.

Без ограничений будут работать ФОП, которые:

ведут реальную хозяйственную деятельность;

платят налоги;

официально трудоустраивают работников;

могут подтвердить происхождение средств;

осуществляют операции в соответствии с зарегистрированными КВЭДами;

имеют документы о контрагентах и назначении платежей.

Что еще изменится

Банки усилят контроль за подозрительными операциями, в частности теми, которые происходят в нетипичное время или имеют признаки риска. Для проверки клиентов они смогут использовать данные государственных реестров, в частности информацию о доходах, доступную через государственные информационные системы.

Цель изменений – унифицировать подходы банков к финансовому мониторингу и усложнить использование счетов "ФОП" в схемах сокрытия доходов. Для предпринимателей, которые работают прозрачно и могут подтвердить свои операции, обычный порядок использования счетов не изменится.

Как сообщал OBOZ.UA, "ФОП" I и II групп без наемных работников могут один раз в год оформить налоговый отпуск и в течение полного календарного месяца не платить единый налог и военный сбор. Для этого необходимо заранее подать заявление в налоговую службу.

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