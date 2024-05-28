Основными проблемами экспортеров во время войны являются ценообразование, возмещение НДС и валютное регулирование

Украинские экспортеры во время войны сталкиваются с большим количеством проблем, вызванных как непосредственно боевыми действиями, так и неоднозначными практиками органов контроля и последствиями недостаточно продуманных управленческих решений власти. Среди таких проблем – сомнительные методы контроля трансфертного ценообразования, невозврат НДС, различные валютные ограничения и т.д.

Об этом экспортеры рассказали на круглом столе "Проблемы экспортеров во время войны: вызовы регулирования".

Одним из главных проблемных вопросов украинских экспортеров ГМК есть несовершенство системы контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦУ). В частности, заключение Верховного Суда позволило налоговикам использовать котировки PLATTS как единственный источник информации для любой операции ТЦУ в пределах горнодобывающего и топливно-энергетического секторов.

Однако использование PLATTS по контролю ТЦУ может привести к давлению на бизнес, ведь применение определенных котировок может легко сделать любое экспортно-ориентированное украинское предприятие ГМК нерентабельным.

Со своей стороны Наталья Артемчук, координатор налогового комитета Европейской Бизнес Ассоциации, отметила, что объединение готовит свою позицию по неоднозначным подходам налоговой службы по вопросам контроля ТЦУ, которую обнародуют в ближайшее время.

Еще одной проблемой украинских экспортеров ГМК является вопрос блокирования или задержки в возмещении НДС, которая за последнее время приобрела критическое значение. По словам Ирины Евсюковой, начальницы департамента по учетной отчетности Ferrexpo, компания сталкивается с двумя ключевыми проблемами: блокированием налоговых накладных и отказом или задержкой в возмещении НДС. В результате предприятия теряют оборотные средства и не могут осуществлять финансовое планирование.

Еще одним очень важным вопросом для экспортеров есть чрезмерное валютное регулирование, неопределенность и нечеткость применения норм валютных ограничений. Одним из примеров такой правовой неопределенности есть существование предельного срока возврата валютной выручки.

По словам Олега Крикавского, директора по связям с госорганами "АрселорМиттал Кривой Рог", компания сталкивается даже с индивидуальной ответственностью за невозвращение валютной выручки контрагентами. Компания апеллировала к НБУ, но решить эту проблему пока не удалось.

"Это выглядит как целенаправленная политика государства против украинских компаний – не важно, с иностранными инвестициями или без. Компании не должны бояться открытого диалога с властями и публично говорить о проблемах. Власть боится публичности и хочет, чтобы ее всегда хвалили. Но когда есть определенные неправильные вещи с ее стороны, то нужно не бояться об этом говорить", – говорит Ксения Оринчак, исполнительный директор Национальной Ассоциации добывающей промышленности Украины.