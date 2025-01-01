Оператор ГТС планирует перевести 1,2 млрд грн компании, которая стала фигурантом расследования схем в киевском метро: кто может получить деньги

"Оператор газотранспортной системы Украины" (принадлежит государству) может заплатить 1,2 млрд грн компании, подозреваемой в коррупционных схемах в "Киевском метрополитене". Так, тендер на реконструкцию компрессорной станции выиграла "Теплоэнергоавтоматика". Именно это ООО попадало в громкий коррупционный скандал по поводу возможного хищения средств на ремонте столичной подземки.

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На тендер обратил внимание экс-нардеп Максим Микитась на своей странице в Telegram. Так, Микитась утверждает, что "Теплоэнергоавтоматика" контролируется уволенным директором "Киевского метрополитена" Виктором Брагинским, который сейчас находится в розыске.

Ранее издание Bihus опубликовало расследование о связях "Теплоэнергоавтоматики" с на тот момент директором "Киевского метрополитена" Виктором Брагинским. Тогда компания получила 1,5 млрд грн на проведение ремонтных работ.

Основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 года записана Татьяна Белецкая. Ее биография и профессия максимально далека от метро: Белецкая – балерина, народная артистка Украины, преподает в Национальной опере Украины и заведует отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.

Вместе с тем, по данным журналистов, Белецкая вероятнее всего является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского Кирилла Кривца. В середине нулевых мужчины одновременно работали в структурах Нафтогаза, позже, в 2007-2012 годах, вместе занимались бизнесом. После того как Брагинский в 2014 году возглавил КП "Киевский метрополитен", Кривец стал владельцем сразу нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы для метро.

"Что важно, сама "Теплоэнергоавтоматика" не имела и не имеет никаких трудовых и материальных ресурсов для выполнения подписанных с ней контрактов. Она всегда была лишь обычной прокладкой для отмывания средств и на данный момент имеет многочисленные возбужденные уголовные дела по отмыванию средств КП "Киевский метрополитен" в интересах Брагинского..." – написал Микитась.

Как сообщал OBOZ.UA:

Виктор Брагинский в марте 2024 года после журналистского расследования написал заявление об увольнении с должности начальника КП "Киевский метрополитен". Дело в том, что журналисты обнаружили у Брагинского незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью в 52 млн грн.

Глава столицы Виталий Кличко по этому поводу сказал, что для него это "неприятные открытия", и посетовал, что "всем в душу не заглянешь".

Позже выяснилось, что во времена Брагинского Киевский метрополитен годами заключал контракты на сотни миллионов гривен с окружением директора.

Вместе с должностью главы столичного метро Брагинский в марте потерял и мандат народного избранника – он был исключен из депутатского корпуса Киевсовета.

Впрочем, в розыск Брагинский попал не только из-за расследования журналистов. В Офисе генпрокурора заявили, что в результате служебной халатности подозреваемого с декабря 2023 года по март 2024 года городскому бюджету нанесено более 138,5 млн грн убытков.

В ноябре Брагинскому объявили подозрение за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к подтоплению на участке метро между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

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