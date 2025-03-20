Очередной провал Tesla: компания массово снимает с продаж электрокары из-за опасного дефекта

Tesla отзывает почти все Cybertruck, выпущенные до февраля 2025 года, из-за дефекта внешней панели, которая может отсоединиться во время движения и создать опасность на дороге. Владельцам планируется предложить бесплатную замену дефектной детали в сервисных центрах.

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Об этом пишет Reuters. 20 марта 2025 года Tesla объявила об отзыве 46 096 электрических пикапов Cybertruck в США из-за дефекта внешней панели.

Согласно информации Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA), проблема заключается в наружной декоративной панели из нержавеющей стали, которая может отсоединиться во время движения. Это создает угрозу другим водителям и повышает риск аварий на дорогах. Компания Tesla предложила владельцам бесплатную замену дефектной части в сервисных центрах.

Стоит отметить, что хотя Tesla не прекратила поставки новых Cybertruck, отозванные автомобили составляют подавляющее большинство находящихся на дорогах. Это означает, что компания почти полностью останавливает использование своей новой модели для устранения дефекта производства.

Отзыв Cybertruck стал еще одним ударом для Tesla, чьи акции с начала 2025 года потеряли около 50% своей стоимости. Основными причинами такого падения стали:

растущая конкуренция в сфере электромобилей со стороны традиционных автопроизводителей и китайских брендов;

устаревший модельный ряд Tesla, не испытывавший существенных обновлений в течение последних лет;

негативная реакция инвесторов и потребителей на действия Илона Маска, вмешивающегося в политику США.

Tesla уже возглавляет список компаний с наибольшим количеством отозванных автомобилей в США в 2024 году – по данным компании BizzyCar, в общей сложности было отозвано 5,1 миллиона автомобилей. Однако ранее большинство проблем решались из-за обновления программного обеспечения, а не из-за массовых физических отзывов.

Помимо производственных проблем компания сталкивается с новой волной протестов в США. Активисты движения Tesla Takedown призывают бойкотировать бренд и даже избавляться от его электромобилей в знак протеста против политической деятельности Маска. В частности, миллиардер возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE), влияющий на распределение федерального бюджета администрации Дональда Трампа.

Противники Маска обвиняют его в использовании политического влияния на собственное обогащение. Некоторые критики утверждают, что его действия противоречат полномочиям Конгресса США, контролирующего государственные расходы. Протесты против Tesla включают в себя акты вандализма: в некоторых дилерских центрах на автомобилях появились свастики и другие надписи. В Колорадо женщине, оставившей надпись "нацистские автомобили" на фасаде центра Tesla, были предъявлены обвинения в вандализме.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, оценка социальной сети X (бывший Twitter) выросла до 44 миллиардов долларов после резкого изменения финансовой и политической ситуации, тогда как в сентябре она была менее 10 миллиардов. Пока Tesla стремительно теряет стоимость (50% за последние месяцы), X Маска, благодаря новым инвестициям и политическим связям, выходит на новый уровень.

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