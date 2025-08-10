Обстрел Днепропетровщины привел к задержкам поездов: "Укрзализныця" изменила маршруты

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область, повредив железнодорожную инфраструктуру, из-за чего несколько поездов следуют с задержкой. В частности, рейсы №92 Одесса – Краматорск и №824 Днепр – Харьков изменены по маршруту, чтобы объехать поврежденный участок.

Об этом сообщает"Укрзализныця". Сегодня утром (10 августа) в результате очередного вражеского обстрела Днепропетровской области были повреждены элементы железнодорожной инфраструктуры.

Это заставило "Укрзализныцю" оперативно внести изменения в работу пассажирских поездов, чтобы сохранить безопасность движения и избежать длительных простоев. Из-за ситуации ряд рейсов следует с незначительным опозданием, а несколько маршрутов изменены с целью объезда проблемных участков.

Как изменилось движение между Днепром и Запорожьем

Наибольшие сложности возникли на участке между Днепром и Запорожьем. Здесь поврежденный участок поезда вынуждены проходить под вспомогательным локомотивом. Это техническое решение позволяет сохранить безопасность пассажиров и продолжить перевозки без полной остановки сообщения.

Задержки на этой части маршрута составляют в среднем до одного часа, однако в большинстве случаев железнодорожники стараются сократить время простоя до минимума. Два пассажирских поезда получили временные изменения в схеме движения:

№92 Одесса – Краматорск;

№824 Днепр – Харьков.

Они теперь курсируют через станцию Самар-Днепровский, минуя поврежденную инфраструктуру. Такой же объезд применяется и для обратных рейсов, чтобы избежать рисков и обеспечить стабильность движения. По состоянию на опубликованную информацию, задержки составляют от 10 до 43 минут. Наибольшие отклонения от графика имеют следующие поезда:

№9/10 Будапешт-Келети – Киев-Пас. (+43 мин);

(+43 мин); №27/28 Чоп – Киев-Пас. (+41 мин);

(+41 мин); №95/96 Рахов – Киев-Пас. (+41 мин);

(+41 мин); №715/716 Перемышль Главный – Киев-Пас. (+29 мин);

(+29 мин); №39/40 Солотвино-1 – Запорожье-1 (+25 мин);

(+25 мин); №755/756 Киев-Пас. – Луцк (+18 мин);

(+18 мин); №725/726 Харьков-Пас. – Киев-Пас. (+10 мин).

Стоит отметить, что в большинстве случаев задержки не превышают получаса, а иногда поезда даже прибывают быстрее, чем прогнозируемо после обстрела. "Укрзализныця" уже привлекла аварийные бригады для ремонта поврежденных участков. По словам представителей компании, приоритетом является скорейшее восстановление стандартного графика, чтобы пассажиры не испытывали существенных неудобств.

"Укрзализныця" призывает пассажиров проверять актуальное расписание в мобильном приложении и на официальном сайте. Также стоит учитывать, что задержки могут меняться в течение дня в зависимости от темпов ремонтных работ и оперативной ситуации на маршрутах.

