На один билет восемь желающих: в "Укрзалізниці" объяснили, почему возник огромный дефицит

В "Укрзалізниці" летом возник значительный дефицит билетов на поезда из-за недостаточного количества вагонов. Летом значительно увеличивается спрос, тогда как вагонный парк только сокращается.

Как рассказал в интервью Liga.net председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский, на популярное направление Киев–Львов спрос почти в восемь раз превышает предложение. Ищут 142 000 билетов, а мест – только 18 000.

Что стоит знать:

летом билетов не хватает уже много лет;

уже много лет; количество вагонов сократилось. В 2023 году парк "Укрзалізниці" насчитывал 1 766 вагонов. По состоянию на август 2025 года их около 1 500;

на некоторых поездах количество желающих купить билеты в восемь раз выше, чем количество билетов.

"Ситуация не новая, и люди об этом забывают. Мы посмотрели заголовки медиа 2011 года, когда у "Укрзалізниці" был в три-четыре раза больший вагонный парк. Тогда тоже летом был дефицит билетов. Сейчас мы перевозим больше пассажиров, чем в прошлом году. Несмотря на то что количество вагонов уменьшается, они идут в медицинские и специальные военные перевозки", – объясняет председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По данным компании, в 2023 году парк "Укрзалізниці" насчитывал 1 766 вагонов. По состоянию на август 2025 года их около 1 500. Из-за сокращения подвижного состава компания не имеет возможности назначать дополнительные поезда или увеличивать количество вагонов в уже существующих рейсах, что и приводит к значительному превышению спроса над предложением на популярных направлениях.

Ранее в "Укрзалізниці" рассказали, что в 2024 году:

3 вагона были потеряны из-за обстрелов.

6 вагонов стали полностью непригодными для эксплуатации из-за своего предельного возраста.

95 вагонов "подошли к рубежу, за которым требуют дорогостоящего ремонта".

"Вагоны выбывают из парка быстрее, чем мы успеваем их закупать. ... В частности, в этом году по состоянию на 3 августа курсировало в поездах дальнего следования 1 488 вагонов", – говорится в сообщении.

Впрочем, уверяют в "Укрзалізниці", железнодорожникам все же удается ежегодно наращивать количество перевозимых пассажиров. Достигать этого, утверждается, удается за счет "более эффективного использования вагонного парка".

Увеличилось и количество пассажиров в вагонах. В частности:

В указанный период 2025 года их приходилось в среднем 467 на каждый вагон.

В это же время 2024-го – на 31 меньше, 436.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине пассажиры массово начали жаловаться, что билеты на поезд исчезают через секунды после открытия продажи. В "Укрзалізниці" (УЗ) взамен предостерегают не покупать билеты в неофициальных источниках.

