Весьма ошеломлен – как по мне, достаточно сенсационным – материалом о так называемых "лосях"-иностранцах, то есть подставных лицах из других государств (к примеру, из стран Центральной Азии), на которых опытными юристами-"лосеводами" удивительно массово оформляются – иногда сотнями на каждого человека – "проблемные" предприятия со слишком известными хозяевами и/или налоговыми либо иными нарушениями и/или накопленными долгами, чтобы помешать их проверкам, обыскам, выемке документов и т.д. да тихо "похоронить".

Считаю, что на будущее это надо было бы урегулировать законодательно, приравняв процедуру смены собственника - с чисто организационно-проверочной точки зрения - к закрытию с последующим "новым" открытием, причём исключительно при условии юридически и "физически" гарантированного документального доступа с дальнейшей "соответствующей ответственностью".

Ну а касательно тех фирм, которые уже успели переоформить на "азиатских Фунтов" и у которых есть какие-то активы, согласно обновлённому таким образом законодательству, должен быть наложен "условный" арест всех активов до установления фактического контакта с новым "собственником" - с дальнейшей компенсацией такому предприятию вынужденных при этом дополнительных расходов путем снижения на их сумму будущих налогов.

Если же таких активов нет или недостаточно, законодательное урегулирование поиска новых - зарубежных - "владельцев" должно предусматривать контакты с правоохранительными и/или с финансовыми органами соответствующих государств на условиях дальнейшего перечисления в бюджеты таких государств половины сумм "взысканных взысканий", когда они - viribus unitis (общими усилиями) - рано или поздно всё же состоятся.

[Что, уважаемый господин центральноазиат, денег уже нет? Да что Вы говорите! Тогда рассказывайте всё, что знаете, или будете сидеть - по местным законам - всю жизнь, пока не вспомните!]