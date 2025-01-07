Нотариус оформил землю по поддельным документам: прокуратура требует вернуть громаде участок в Киеве

Прокуратура в Киеве через суд пытается вернуть в собственность громады земельный участок в Соломенском районе. Его стоимость оценивают более чем в 7 млн грн. Действующее право собственности на землю незаконно зарегистрировал нотариус на основании поддельных документов.

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Об этом официально в сообщили Киевской городской прокуратуре. Отмечается, что речь идет об участке по ул. Нововокзальная 65-Б.

"Подольская окружная прокуратура Киева установила, что в июле 2023 года государственным нотариусом на основании поддельного решения Киевского городского совета за физическим лицом зарегистрировано право собственности на земельный участок... В настоящее время по иску прокуроров Соломенским районным судом города Киева открыто производство о истребовании земельного участка у незаконного собственника", – говорится в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что было проведено досудебное расследование по факту незаконной регистрации права собственности на землю. По его результатам государственному нотариусу сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Также в ведомстве напомнили, что ранее Подольская окружная прокуратура подала иски в Хозяйственный суд Киева о возвращении территориальной громаде столицы двух соседних участков. Право собственности на них было оформлено аналогичным образом.

Как сообщал OBOZ.UA, также прокуратура Киева через суд требует вернуть громаде земельный участок стоимостью 27 млн грн на берегу притока озера Вырлица на улице Ревуцкого. На этой территории самовольно построено нежилое помещение общей площадью около 1700 квадратных метров.

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