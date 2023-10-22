НКРЭКУ должна решить проблему 60 млрд грн долгов на рынке электроэнергии - 'Укрэнерго'

На рынке электроэнергии Украине до сих пор существует проблема накопления цепных долгов, которые превышают 60 млрд грн, и решить ее может Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом в интервью изданию Украинская энергетика заявил Владимир Кудрицкий, глава правления "Укрэнерго"

"Общий долг на рынке электрической энергии достигает отметки в 60 миллиардов гривен. Нам задолжали участники рынка за передачу электроэнергии, диспетчеризацию системы и на балансирующем рынке. Мы, соответственно, не можем в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам", – сказал Кудрицкий. .

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По его словам, причин образования этой цепи долгов несколько: некорректная работа механизмов ПСО и существенная недофинансированность тарифов "Укрэнерго", в частности, в части обязательств именно компании по ПСО. которое позволит "Укрэнерго" поддерживать свою ликвидность.

По словам Кудрицкого, компания своими силами пытается сбалансировать финансовую ситуацию, что позволило энергетическим компаниям подготовиться к прошлой зиме.

"Но, безусловно, проблема цепи долгов всех перед всеми на рынке нуждается в регуляторном решении", - отметил Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования. Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать" "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.