Никаких послаблений не будет: НБУ установил жесткие требования для "Укрпочты-банка"

В Украине появится новый тип банков – банки финансовой инклюзии, которые будут работать в отдаленных и прифронтовых регионах и могут создаваться, в частности, такими компаниями, как "Укрпочта". В то же время Национальный банк Украины (НБУ) устанавливает жесткие требования к таким банкам, никаких послаблений, полное соответствие стандартам капитала, управления, рисков и контроля.

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Об этом сообщает НБУ. 4 июня 2025 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №13018-д, который начинает новый тип финансового учреждения – банк финансовой инклюзии (БФИ).

НБУ приветствовал принятие закона, но сразу же очертил жесткие рамки, в которых будут функционировать новые банки. Там четко заявили, что никаких упрощений или снижений регуляторных стандартов не предусмотрено даже для крупных игроков, таких как будущий "Укрпочта Банк". БФИ будут работать по тем же пруденциальным требованиям, что и банки с полной лицензией.

БФИ – это банки, которые будут предоставлять ограниченный спектр банковских услуг, сосредотачиваясь на физических лицах, малом бизнесе, общественных организациях, а также государственных учреждениях. Их цель обеспечить финансовый доступ в отдаленных, малонаселенных и опасных регионах страны, используя инфраструктуру розничных или почтовых компаний.

Эти банки не смогут обслуживать средний и крупный бизнес, не будут работать с инструментами капитальных рынков и будут иметь ограничения на объемы кредитования одного клиента. Все это делается для фокусировки именно на социально уязвимых слоях населения и территориях с низким уровнем финансовой инклюзии.

НБУ отметил, что БФИ не будут "упрощенными банками". Для получения лицензии новые финансовые учреждения должны соблюдать все требования к:

размеру акционерного капитала;

ликвидности;

корпоративному управлению;

системам управления рисками;

внутреннему контролю;

деловой репутации акционеров и менеджмента.

Также вновь созданные банки должны подать бизнес-план на три года и стратегию развития финансовой инклюзии с указанием целевых регионов и категорий клиентов. После начала полномасштабной войны доступ к банковским услугам во многих регионах существенно усложнился, ведь закрыто более 1300 отделений, разрушена инфраструктура, перебои со связью и электроэнергией.

Уровень финансовой инклюзии в 2021 году составил 84%, что на 11 п.п. ниже целевого показателя в 95%. Учитывая это, БФИ должны стать мостиком между банковской системой и населением в кризисных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрпочта" запустила сервис быстрого возврата посылок, которые не были получены адресатом. Отправитель сразу при оформлении может выбрать один из двух тарифов для обратной пересылки - "Базовый" или "Приоритетный".

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