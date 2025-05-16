Ни одной заявки на возвращение: иностранный бизнес продолжает массово покидать российский рынок

Большинство иностранных компаний не возвращается в Россию, поскольку продолжают действовать санкции, сохраняются репутационные риски и жесткие условия со стороны российских властей. Зато поступают новые заявки на выход с рынка, что подтверждает устойчивую тенденцию к сокращению присутствия западного бизнеса в РФ.

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Об этом пишут росСМИ. По словам заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова, со стороны зарубежных компаний до сих пор не поступало ни одного обращения о возобновлении деятельности в России.

Между тем новые запросы на сворачивание бизнеса в стране продолжают регистрироваться еженедельно. Комментарии Чебескова прозвучали на фоне заявлений о якобы возможном ослаблении санкционного давления в обмен на переговоры по войне в Украине. Впрочем, слова чиновника указывают на обратную динамику – что бизнес уходит, а не возвращается.

"Пока у нас нет таких запросов", – заявил он, отвечая на вопрос о сроках появления новых условий для возвращения иностранных компаний. По его словам, приоритет – это создание условий, выгодных для страны в целом, а не для отдельных инвесторов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что компании, которые покинули российский рынок, не должны иметь возможности вернуться на выгодных условиях, в частности через так называемые обратные опционы выкупа активов. Он поручил правительству разработать новые механизмы возврата, которые не позволят возврат "за бесценок".

Такие заявления значительно охладили даже гипотетические настроения на возврат. Кроме того, западные компании сталкиваются с правовыми, репутационными и логистическими рисками при рассмотрении вариантов восстановления бизнеса в России.

С начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года более тысячи международных компаний приостановили или полностью прекратили свою деятельность в РФ. В большинстве случаев компании публично заявляли, что решение не является временным.

Даже такие глобальные игроки, как McDonald's, Shell, IKEA, BP и другие, не только покинули рынок, но и осуществили полную передачу активов или продажу локальным партнерам. Новые заявки на выход поступают до сих пор – это свидетельствует об устойчивой тенденции. В условиях военной экономики и растущей изоляции Россия пытается переориентировать свою экономику на внутренние ресурсы или страны Азии, но без западных технологий, капитала и менеджмента эта трансформация происходит медленно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, испанская компания Inditex, которая является владельцем брендов Zara, Pull & Bear, Bershka и других, формально вышла с российского рынка, но магазины продолжают работать под другими названиями с той же одеждой и поставщиками. Компания сохранила возможность вернуться в РФ в любой момент через франшизу.

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