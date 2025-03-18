Незаконно вырубали леса на миллионы гривен: в Украине разоблачена новая преступная схема

В Украине разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно вырубила лес в Закарпатской области, нанеся ущерб окружающей среде более чем на 12 миллионов гривен. Схема действовала из-за подделки документов: руководитель лесхоза отдавал незаконные приказы, а его подчиненные фальсифицировали разрешения на вырубку. Все участники схемы получили подозрение и могут получить до 10 лет тюрьмы.

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Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Преступная группа, производившая незаконную вырубку леса в Брустурянском лесоохотничьем хозяйстве Закарпатской области.

Организатором сделки стал руководитель Брустурянского лесхоза, привлекший к незаконной деятельности трех подчиненных – двух мастеров леса и ведущего инженера. Согласно нормативам лесоустройства, рубки прореживания допускаются только среди деревьев до 40 лет и с периодичностью раз в 5-10 лет. Однако чиновники нарушили эти правила, совершив отвод четырех участков, не подпадавших под разрешенные рубки.

Два мастера леса, выполняя незаконные указания руководителя, произвели отвод деревьев для рубок. Ведущий инженер, в свою очередь, в нарушение норм лесоустройства выписал лесорубный билет, разрешивший проведение незаконной вырубки.

За период незаконной деятельности было срублено 1369 деревьев, преимущественно ели и буки. По результатам экспертизы, ущерб окружающей среде оценивается более чем в 12 миллионов гривен. Масштабная вырубка не только нанесла экологический ущерб региону, но и подчеркнула системные проблемы в сфере контроля лесных ресурсов Украины.

Все четыре участника преступной схемы сообщены о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка леса) и ч. 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, чиновники КЭВ (квартирно-эксплуатационного отдела) Луганска вместе с сообщниками реализовали масштабную схему хищения бюджетных средств из-за закупки древесины по завышенным ценам, что нанесло государству ущерб более чем в 101 млн гривен. Пятерым участникам преступной группы уже объявили подозрение, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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