Несмотря на кадровый дефицит в Украине, ветераны не могут найти работу: какие причины и чего ждать

Рынок труда страдает от нехватки рабочей силы, но ветераны остаются в сложной ситуации из-за несоответствия навыков, медицинских ограничений и психологических трудностей. В 2024 году из 726 зарегистрированных безработных ветеранов трудоустроили только 167, что свидетельствует о глубине проблемы и необходимости ее системного решения.

Видео дня

Об этом рассказал Львовский областной центр занятости в комментарии СМИ. Многие участники боевых действий после возвращения домой не могут сразу вернуться к привычной жизни.

Они обязаны решать медицинские, психологические и социальные трудности. Для части из них это означает длительную реабилитацию, другим сложно адаптироваться из-за утраты определенных навыков или даже из-за смены приоритетов в жизни. Среди основных причин, почему ветераны сталкиваются с трудностями в трудоустройстве:

физические ограничения: многие военные по возвращении с фронта имеют ранения или инвалидность , что ограничивает выбор профессий;

многие военные по возвращении с фронта имеют , что ограничивает выбор профессий; нехватка гражданского опыта: некоторые ветераны до войны не работали в гражданском секторе или работали в сферах, которые сейчас неактуальны;

психологические трудности: возвращение к мирной жизни может сопровождаться ПТСР, тревожностью и другими последствиями пережитого на войне , что влияет на работу;

возвращение к мирной жизни может сопровождаться , что влияет на работу; отсутствие спроса на военные навыки: военный опыт часто трудно адаптировать к гражданской специальности.

Из-за этих факторов ветераны конкурируют за рабочие места на менее выгодных условиях по сравнению с другими кандидатами, что затрудняет их интеграцию в рынок труда. По данным Львовского областного центра занятости, в 2024 году социальные услуги по трудоустройству получили 955 участников боевых действий:

726 ветеранов получили статус безработного;

645 получали пособие по безработице;

трудоустроено только 167 человек, из них 127 – через службу занятости.

То есть несмотря на значительные усилия, большинство ветеранов остаются без работы или получают временную помощь. Если говорить о первом месяце 2025 года, ситуация не изменилась:

260 ветеранов обратились за помощью;

202 из них имели статус безработного;

160 получали пособие по безработице.

Эти цифры демонстрируют, что проблема не решается быстро, а многие ветераны остаются в сложной финансовой ситуации даже по возвращении домой. Несмотря на все трудности, ветераны, стремящиеся получить новую специальность, пытаются переквалифицироваться и получить востребованные на рынке труда профессии. В 2024 году 91 участник боевых действий прошел профессиональное обучение, получив новые специальности:

тракторист-машинист;

водитель автотранспортных средств;

слесарь по ремонту подвижного состава;

электромонтер;

специалист по кибербезопасности;

бармен;

механик;

юрист;

охранник;

оператор котельной.

Также часть ветеранов проходит стажировку непосредственно на рабочих местах в таких областях, как охрана, ремонт техники, машиностроение, торговля. Однако следует отметить, что не все ветераны могут или хотят переквалифицироваться. Многие предпочитают работать по старой специальности, но из-за изменения экономической ситуации или проблемы со здоровьем это не всегда возможно.

Для части ветеранов трудоустройство в наемном секторе не является оптимальным решением, и они рассматривают возможность открытия собственного дела. В 2024 году 99 ветеранов из Львовщины получили финансовую поддержку на открытие или развитие бизнеса, общая сумма составила 50,2 млн. грн. Это позволило создать 190 новых рабочих мест, которые не только помогли самим ветеранам, но и дали работу другим. Популярными направлениями стали:

сельское хозяйство (выращивание овощей, животноводство);

ремонт автомобилей и техники;

услуги в сфере строительства;

производство пищевых продуктов;

IT-бизнес и консалтинг.

Однако следует отметить, что не все ветераны имеют возможность или желание заниматься бизнесом. Открытие собственного дела требует не только стартового капитала, но и предпринимательских навыков, опыта и психологической устойчивости.

Проблема трудоустройства ветеранов будет оставаться актуальной в течение многих лет после войны. Рынок труда нуждается в рабочих руках, но часто эти требования не совпадают с тем, что могут предложить ветераны. Несмотря на многочисленные программы поддержки, эффективность их пока остается низкой, поскольку значительная часть участников боевых действий так и не может найти место в гражданской жизни.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начал расти спрос на государственные должности из-за возможности получить бронь от мобилизации, в то время как в строительстве, транспорте и промышленности наблюдается острая нехватка кадров. Дисбаланс между образованием и реальными потребностями рынка труда остается одной из ключевых проблем, которые необходимо решать для стабильности экономики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!