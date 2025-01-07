Необанк Revolut заработал в Украине: как зарегистрироваться и что для этого нужно

Британский необанк Revolut официально открыл регистрацию для украинцев с возможностью верификации через Дію. Пользователи могут создавать счета в разных валютах, выбирать между физической и виртуальной картами и пользоваться большинством функций необанка.

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Об этом пишет DOU. Для регистрации в Revolut пользователи из Украины должны пройти несколько простых этапов верификации. Процедура длится несколько минут и предусматривает:

передачу персональных данных через Дію: пользователь подтверждает лицо с помощью электронных документов в приложении;

пользователь подтверждает лицо с помощью электронных документов в приложении; запись короткого видео для идентификации: это необходимо для подтверждения того, что пользователь является владельцем документов;

это необходимо для подтверждения того, что пользователь является владельцем документов; загрузка фото документа, удостоверяющего личность;

ввод адреса проживания и РНОКПП (регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, ранее известного как ИНН).

После завершения всех шагов пользователь получает подтверждение регистрации на свою электронную почту. Revolut предоставляет широкий спектр финансовых услуг, позволяющих эффективно управлять личными финансами:

платежные переводы между счетами в разных валютах;

между счетами в разных валютах; международные переводы по выгодному курсу обмена валют;

по выгодному курсу обмена валют; обмен валют с возможностью хранить денежные средства в нескольких валютах одновременно;

с возможностью хранить денежные средства в нескольких валютах одновременно; планирование бюджета с помощью инструментов в приложении;

с помощью инструментов в приложении; приобретение криптовалют и драгоценных металлов;

кешбэк за покупки;

за покупки; одноразовые карты для безопасных онлайн-платежей.

В Украине недоступны инвестиционные услуги и специальные профессиональные счета Revolut Pro, но компания обещает расширить функционал в ближайшее время. Пользователи могут выбрать тип карты для своего счета:

физическая карта – реальная банковская карта, которую можно использовать для покупок в магазинах, снятия наличных в банкоматах и онлайн-платежей;

– реальная банковская карта, которую можно использовать для покупок в магазинах, снятия наличных в банкоматах и онлайн-платежей; виртуальная карта – создается в приложении и подходит для безопасных онлайн-транзакций.

Revolut поддерживает счета в нескольких основных валютах: евро, доллары США, канадские доллары, польские злотые и фунты стерлингов. В то же время украинской гривни в перечне доступных валют пока нет.

Из-за значительного интереса украинцев к новому финансовому сервису некоторые пользователи столкнулись со сбоями во время регистрации. Чаще проблемы возникают на этапе подписи разрешения на передачу копий документов через Дію. Revolut признает эти трудности и работает над их решением, чтобы обеспечить стабильную работу приложения.

Revolut – это один из самых популярных европейских необанков, созданный в 2015 году в Великобритании. Он оказывает денежные сервисы без необходимости посещения банковских отделений. Все операции – от открытия счета до управления денежными средствами – осуществляются через мобильное приложение. Revolut позволяет хранить денежные средства в нескольких валютах, осуществлять международные платежи и даже инвестировать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой истекает срок действия. В частности, перевыпустить ее.

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