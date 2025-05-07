Нефть и газ перестают быть "спасательным кругом" для России: сколько миллиардов потерял режим Путина

Доходы России от продажи энергоресурсов продолжают падать. Из-за снижения цены на нефть в апреле они оказались на 140 млрд рублей (1,72 млрд долларов), или 12% ниже, чем год назад – 1,09 трлн рублей (13,49 млрд долларов).

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Как сообщает Reuters, об этом заявили в Министерстве финансов РФ. Так, в прошлом месяце доходы РФ несколько выросли по сравнению с мартом, когда страна-агрессор получила за эти ресурсы 1,08 трлн рублей, но гораздо меньше, чем в апреле-2024 – тогда в казну страны поступило 1,23 трлн рублей. Кроме того, в самом информагентстве прогнозировали поступления на уровне 0,96 трлн.

В годовом исчислении выручка за продажу нефти и газа за январь-апрель снизилась на 10,3% - до 3,73 трлн рублей. Кроме того, в последние месяцы продолжает снижаться и средняя цена на российскую нефть в рублях Urals - ее стоимость упала с 5079 рублей за баррель в марте до 4562 рублей в апреле.

Журналисты считают, что длительное падение цены на нефть значительно ниже уровня, заложенного в федеральный бюджет РФ, помешает этой стране продолжать свою агрессию против Украины. Впрочем, повышение налогов или сокращение расходов в краткосрочной перспективе могут помочь смягчить влияние снижения цен на нефть.

Учитывая это, на прошлой неделе правительство РФ уже пересмотрело прогноз дефицита бюджета на 2025 год, повысив его с 0,5% до 1,7% ВВП, а также снизив ожидаемые доходы от энергетического сектора на 24% из-за прогноза длительного периода низких цен на нефть. При этом расходы РФ на оборону в 2025 году вырастут до 6,3% ВВП - самого высокого уровня со времен Холодной войны.

Кроме того, из-за резкого падения цен на нефть российские власти рассматривают возможность вынужденного сокращения расходов федерального бюджета. Сейчас правительство РФ обдумывает реформу бюджетного правила механизма, в рамках которого расходуются деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) - их применяют для покрытия нефтегазовых доходов, которые выпадают, когда цена нефти Urals падает ниже $60 за баррель. Но со следующего года эта "планка отсечения" может быть снижена до $50, если нефть останется дешевой. Но это потребует сокращения государственных расходов, подчеркивает собеседник агентства: правительство де-факто будет меньше тратить фонда, но для этого придется пустить "под нож" какие-то бюджетные статьи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намекнул, что он оказывает давление на страну-агрессора Россию путем снижения цены на нефть. Он считает, что это влияет на желание Москвы "договориться" о завершении войны.

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