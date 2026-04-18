Нефть боятся перевозить по Ормузскому проливу: несмотря на многочисленные заявления ситуация остается неопределенной

После семи недель жестких ограничений суда снова начали заходить в акваторию Ормузского пролива. В частности, сверхбольшой нефтяной танкер (VLCC) FPMC C Lord, загруженный саудовской и катарской нефтью, прошел к югу от иранского острова Ларак. Судно направляется в порт Фуджейра в ОАЭ.

Как пишет Bloomberg, аналогичный маршрут выбрали еще несколько судов, в том числе три нефтяных танкера и один танкер для нефтепродуктов (часть из которых находится под санкциями США).

Ситуация вокруг пролива остается неоднозначной из-за противоречивых заявлений иранской стороны. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив "полностью открыт" для коммерческого судоходства на период 10-дневного перемирия между Израилем и "Хезболлой".

Однако иранское агентство Fars впоследствии уточнило, что проход будет оставаться закрытым, если будет действовать военно-морская блокада со стороны США. В то же время государственное агентство Nour News сообщило, что водный путь находится под "строгим контролем вооруженных сил", не подтвердив, но и не опровергнув факт открытия пролива.

Судовладельцы сообщают о радиоэфирах, в которых от них требуют получать специальные разрешения перед пересечением пролива. Несмотря на официальные заявления об "открытом море", на рынке царит осторожность. В субботу наблюдались случаи резкой смены курса:

Греческие и индийские танкеры, направлявшиеся на северо-восток с грузом нефти, внезапно развернулись вблизи иранского острова Кешм.

Некоторые суда сейчас дрейфуют, ожидая дальнейших инструкций, а одно из них прекратило передачу сигналов геолокации.

Пока не удалось оперативно подтвердить причины изменения курса этих судов. Владельцы и менеджеры греческих и индийских танкеров пока не предоставили официальных комментариев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Иране резко отреагировали на угрозы президента США Дональда Трампа относительно морской блокады иранских портов, заявив о готовности применить силу в ответ. В Тегеране назвали действия Вашингтона "военной безосновательной пропагандой" и пригрозили уничтожением американских кораблей, которые пытаются блокировать порты.

