Недвижимость за копейки: что можно купить за $10 тысяч под Киевом и стоит ли инвестировать в такое жилье

Украинцы могут купить старые дома с участками под Киевом за $3–10 тыс., получив землю и возможность восстановления жилья. Однако большинство таких объектов требует ремонта, а их удаленность и отсутствие коммуникаций могут создавать трудности.

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Об этом пишет " Минфин ". Стоимость некоторых объектов начинается от $3-5 тыс., а в пределах $10 тыс. можно найти множество вариантов в радиусе 40-100 км от столицы.

Основными продавцами являются наследники, которые не планируют использовать имущество, а также владельцы, выехавшие за границу после начала войны. На профильных площадках представлены сотни вариантов бюджетного жилья. Вот несколько примеров:

$3 тыс. – дом 52 кв. м. в с. Рогозов (Бориспольский р-н), участок 12 соток, нуждается в ремонте;

– дом 52 кв. м. в с. Рогозов (Бориспольский р-н), участок 12 соток, нуждается в ремонте; $4,5 тыс. – дом 50 кв. м. в с. Синица (Богуславский р-н), участок 52 сотки, есть газ, река Рось рядом;

– дом 50 кв. м. в с. Синица (Богуславский р-н), участок 52 сотки, есть газ, река Рось рядом; $5 тыс. – дом 35 кв. м. в с. Острийки (Белоцерковский р-н), участок 32 сотки у реки;

– дом 35 кв. м. в с. Острийки (Белоцерковский р-н), участок 32 сотки у реки; $8 тыс. – домик 22 кв. м. в с. Большая Дымерка (Броварской р-н), возможность подключения газа;

– домик 22 кв. м. в с. Большая Дымерка (Броварской р-н), возможность подключения газа; $10 тыс. – дом 70 кв. м. в с. Черепин (возле Тетиева), газовое отопление, мебель, бытовая техника.

Большинство таких домов – старые, часто нуждаются в ремонте, не всегда имеют коммуникации. Однако почти все предложения включают земельные участки площадью 20-50 соток. Стоит ли покупать следующие объекты:

доступность: за $10 тыс. в пригороде Киева невозможно приобрести даже комнату в общежитии;

за $10 тыс. в пригороде Киева невозможно приобрести даже комнату в общежитии; наличие адреса: это упрощает оформление документов, разрешая проводить реконструкцию;

это упрощает оформление документов, разрешая проводить реконструкцию; коммуникации: в большинстве домов есть электроэнергия, газ или скважина;

в большинстве домов есть электроэнергия, газ или скважина; готовность к заселению: часть домов пригодна для жизни сразу;

часть домов пригодна для жизни сразу; перспектива аренды: спрос среди переселенцев и отдаленных работников растет, аренда такого дома может приносить $60-150 в месяц, окупив вложения за 7-11 лет.

Эксперты также отмечают недостатки таких объектов. А именно:

ремонтные расходы: некоторые дома нуждаются в значительных финансовых вложениях;

некоторые дома нуждаются в значительных финансовых вложениях; документы: важно проверять правовой статус земельного участка;

важно проверять правовой статус земельного участка; локация: дешевое жилье часто находится вдали от городов и инфраструктуры;

дешевое жилье часто находится вдали от городов и инфраструктуры; риски войны: опасность обстрелов влияет на выбор локации.

Можно ли заработать на бюджетном жилье

Специалисты указывают на три способа инвестирования. А именно:

перепродажа: война снизила цены на 30-40%, но после победы ожидается рост стоимости;

война снизила цены на 30-40%, но после победы ожидается рост стоимости; строительство и перепродажа: например, в Литвиновке новые коттеджи продают по $500-600 за кв. м., тогда как старый дом стоит всего $7-9 тыс;

например, в Литвиновке новые коттеджи продают по $500-600 за кв. м., тогда как старый дом стоит всего $7-9 тыс; аренда: за $60-150 в месяц можно сдавать даже простое здание, если у него есть базовые коммуникации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жилая недвижимость "хрущевской" застройки (годы постройки с 1957 по середину 80-х годов) – новый тренд на столичном рынке недвижимости. За хрущевками в центре Киева охотятся и покупатели, и инвесторы.

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