Недвижимость за копейки: что можно купить за $10 тысяч под Киевом и стоит ли инвестировать в такое жилье
Украинцы могут купить старые дома с участками под Киевом за $3–10 тыс., получив землю и возможность восстановления жилья. Однако большинство таких объектов требует ремонта, а их удаленность и отсутствие коммуникаций могут создавать трудности.
Об этом пишет " Минфин ". Стоимость некоторых объектов начинается от $3-5 тыс., а в пределах $10 тыс. можно найти множество вариантов в радиусе 40-100 км от столицы.
Основными продавцами являются наследники, которые не планируют использовать имущество, а также владельцы, выехавшие за границу после начала войны. На профильных площадках представлены сотни вариантов бюджетного жилья. Вот несколько примеров:
- $3 тыс. – дом 52 кв. м. в с. Рогозов (Бориспольский р-н), участок 12 соток, нуждается в ремонте;
- $4,5 тыс. – дом 50 кв. м. в с. Синица (Богуславский р-н), участок 52 сотки, есть газ, река Рось рядом;
- $5 тыс. – дом 35 кв. м. в с. Острийки (Белоцерковский р-н), участок 32 сотки у реки;
- $8 тыс. – домик 22 кв. м. в с. Большая Дымерка (Броварской р-н), возможность подключения газа;
- $10 тыс. – дом 70 кв. м. в с. Черепин (возле Тетиева), газовое отопление, мебель, бытовая техника.
Большинство таких домов – старые, часто нуждаются в ремонте, не всегда имеют коммуникации. Однако почти все предложения включают земельные участки площадью 20-50 соток. Стоит ли покупать следующие объекты:
- доступность: за $10 тыс. в пригороде Киева невозможно приобрести даже комнату в общежитии;
- наличие адреса: это упрощает оформление документов, разрешая проводить реконструкцию;
- коммуникации: в большинстве домов есть электроэнергия, газ или скважина;
- готовность к заселению: часть домов пригодна для жизни сразу;
- перспектива аренды: спрос среди переселенцев и отдаленных работников растет, аренда такого дома может приносить $60-150 в месяц, окупив вложения за 7-11 лет.
Эксперты также отмечают недостатки таких объектов. А именно:
- ремонтные расходы: некоторые дома нуждаются в значительных финансовых вложениях;
- документы: важно проверять правовой статус земельного участка;
- локация: дешевое жилье часто находится вдали от городов и инфраструктуры;
- риски войны: опасность обстрелов влияет на выбор локации.
Можно ли заработать на бюджетном жилье
Специалисты указывают на три способа инвестирования. А именно:
- перепродажа: война снизила цены на 30-40%, но после победы ожидается рост стоимости;
- строительство и перепродажа: например, в Литвиновке новые коттеджи продают по $500-600 за кв. м., тогда как старый дом стоит всего $7-9 тыс;
- аренда: за $60-150 в месяц можно сдавать даже простое здание, если у него есть базовые коммуникации.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, жилая недвижимость "хрущевской" застройки (годы постройки с 1957 по середину 80-х годов) – новый тренд на столичном рынке недвижимости. За хрущевками в центре Киева охотятся и покупатели, и инвесторы.
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