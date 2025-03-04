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Недвижимость за копейки: что можно купить за $10 тысяч под Киевом и стоит ли инвестировать в такое жилье

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
1,3 т.
Стоит ли инвестировать в бюджетную недвижимость под Киевом

Украинцы могут купить старые дома с участками под Киевом за $3–10 тыс., получив землю и возможность восстановления жилья. Однако большинство таких объектов требует ремонта, а их удаленность и отсутствие коммуникаций могут создавать трудности.

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Об этом пишет " Минфин ". Стоимость некоторых объектов начинается от $3-5 тыс., а в пределах $10 тыс. можно найти множество вариантов в радиусе 40-100 км от столицы.

Основными продавцами являются наследники, которые не планируют использовать имущество, а также владельцы, выехавшие за границу после начала войны. На профильных площадках представлены сотни вариантов бюджетного жилья. Вот несколько примеров:

  • $3 тыс. – дом 52 кв. м. в с. Рогозов (Бориспольский р-н), участок 12 соток, нуждается в ремонте;
  • $4,5 тыс. – дом 50 кв. м. в с. Синица (Богуславский р-н), участок 52 сотки, есть газ, река Рось рядом;
  • $5 тыс. – дом 35 кв. м. в с. Острийки (Белоцерковский р-н), участок 32 сотки у реки;
  • $8 тыс. – домик 22 кв. м. в с. Большая Дымерка (Броварской р-н), возможность подключения газа;
  • $10 тыс. – дом 70 кв. м. в с. Черепин (возле Тетиева), газовое отопление, мебель, бытовая техника.

Большинство таких домов – старые, часто нуждаются в ремонте, не всегда имеют коммуникации. Однако почти все предложения включают земельные участки площадью 20-50 соток. Стоит ли покупать следующие объекты:

  • доступность: за $10 тыс. в пригороде Киева невозможно приобрести даже комнату в общежитии;
  • наличие адреса: это упрощает оформление документов, разрешая проводить реконструкцию;
  • коммуникации: в большинстве домов есть электроэнергия, газ или скважина;
  • готовность к заселению: часть домов пригодна для жизни сразу;
  • перспектива аренды: спрос среди переселенцев и отдаленных работников растет, аренда такого дома может приносить $60-150 в месяц, окупив вложения за 7-11 лет.

Эксперты также отмечают недостатки таких объектов. А именно:

  • ремонтные расходы: некоторые дома нуждаются в значительных финансовых вложениях;
  • документы: важно проверять правовой статус земельного участка;
  • локация: дешевое жилье часто находится вдали от городов и инфраструктуры;
  • риски войны: опасность обстрелов влияет на выбор локации.

Можно ли заработать на бюджетном жилье

Специалисты указывают на три способа инвестирования. А именно:

  • перепродажа: война снизила цены на 30-40%, но после победы ожидается рост стоимости;
  • строительство и перепродажа: например, в Литвиновке новые коттеджи продают по $500-600 за кв. м., тогда как старый дом стоит всего $7-9 тыс;
  • аренда: за $60-150 в месяц можно сдавать даже простое здание, если у него есть базовые коммуникации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жилая недвижимость "хрущевской" застройки (годы постройки с 1957 по середину 80-х годов) – новый тренд на столичном рынке недвижимости. За хрущевками в центре Киева охотятся и покупатели, и инвесторы.

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