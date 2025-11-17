Мать Миндича и жена "Решика" скупают жилье в Киеве: сколько стоят их квартиры

Родственники ключевых фигурантов "пленок Миндича" – собственно, бизнесмена Тимура Миндича, а также Александра "Решика" Фурсенко – последние несколько лет активно скупали жилье, общей стоимостью в сотни тысяч долларов. Особенно мать Миндича, на которую за 2020-2023 годы было оформлено три квартиры в Киеве.

Об этом сообщает hromadske. Отмечается:

Одна из этих квартир размещается в доме на Грушевского 9-А.

"Квартира площадью 214 кв. м принадлежит матери Миндича, Стелле, с 2020 года", – говорится в сообщении.

Еще две квартиры в ЖК премиум-класса "Метрополь" зарегистрированы на нее недавно – в 2023 году.

"Общая площадь – почти 200 кв. м. Минимальная рыночная цена на 2023 год – почти 600 000 долларов", – рассказали аналитики.

Впрочем, подчеркивается, купить это жилье мать Миндича могла по значительно заниженной цене. В частности, отмечается, согласно имеющимся документам "женщина заплатила за эти две квартиры 2 967 000 грн, или 80 690 долларов".

Жена Решика купила квартиру за 400 000 долларов

А вот жена другого фигуранта "пленок Миндича" Игоря "Решика" Фурсенко в 2024 году заплатила за квартиру в Киеве 400 000 долларов. По данным аналитиков, жилье:

Находится в клубном доме закрытого типа.

Имеет площадь 267 кв. м.

При этом подчеркивается: цена, по которой было куплено жилье, оказалось "дешевле рыночных предложений".

"Сейчас в этом доме продают квартиру меньшую на 100 кв. м и такая стоит 400 000 долларов. Квартира, на 30 квадратов больше квартиры Фурсенко, обойдется уже в миллион долларов", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, до квартиры – в конце 2023 года – жена Решика купила элитное авто Audi Q8 2023 г. в. Стоимость такого автомобиля может превышать 70 тыс. долларов.

"А за полгода до получения подозрения, в апреле 2025 года, Игорь Фурсенко купил себе новый автомобиль – Porsche Macan 2023 года выпуска. Стоимость авто сейчас может превышать 60 000 долларов", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, жена одного из фигурантов схемы на закупках в "Энергоатоме" Дмитрия Басова – Наталья – активно скупает дорогую недвижимость и люксовые автомобили. В частности, в 2024 году она стала владелицей квартиры на 70 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева – White Lines. Стоимость жилья оценивается в не менее 140 тыс. долларов.

