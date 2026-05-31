Не Киев и не Львов: где в Украине больше всего подорожали однокомнатные квартиры

В Украине с января по апрель 2026 года больше всего на рынке недвижимости подорожали "однушки". Наибольший рост зафиксирован в Тернопольской (+10% до $51,5 тыс.) и Закарпатской областях (+7% до $71,3 тыс.). В то же время в части регионов цены выросли умеренно или даже снизились – до -4% в Ровенской области и до -2% в Черниговской и Херсонской.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала для поиска недвижимости. Лидером по темпам подорожания однокомнатных квартир стала Тернопольская область, с начала года медианная цена здесь выросла на 10%.

Отмечается, что это самый высокий показатель среди всех регионов Украины за период январь-апрель 2026 года. Второе место занимает Закарпатская область, где цены выросли на 7% и достигли примерно 71,3 тысячи долларов. Регион традиционно остается одним из самых дорогих на западе страны из-за стабильного спроса и ограниченного предложения.

Также заметный рост зафиксирован в Харьковской и Сумской областях – по 6%. Здесь средние цены составляют около 25,1 тысячи долларов в Харьковской и 20,8 тысячи в Сумской области. Спрос в этих регионах в значительной степени формируется внутренне перемещенными лицами, которые переезжают из более опасных территорий.

В группу регионов с существенным ростом также вошли Винницкая и Хмельницкая области, где цены поднялись на 5% и достигли 52,1 тысячи и 40,1 тысячи долларов соответственно. В ряде регионов рост был более сдержанным – в пределах 1-4%, но тенденция к подорожанию все же сохраняется.

На уровне 4% выросли цены в Днепропетровской области, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет около 25,7 тысячи долларов, а также в Ивано-Франковской области – до 49,4 тысячи. Рост на 3% зафиксирован во Львовской (до 66,6 тысячи), Киевской (до 49,7 тысячи), Николаевской (до 19,2 тысячи) и Полтавской областях (до 36,9 тысячи долларов).

Еще медленнее цены росли в Одесской, Запорожской, Житомирской и Кировоградской областях – в пределах 2%. Здесь стоимость однокомнатного жилья колеблется от 15,1 тысячи долларов в Запорожской области до 46,2 тысячи в Одесской. Минимальный рост на уровне 1% зафиксирован в Черновицкой области (до 57,4 тысячи долларов) и Волынской области (до 49,8 тысячи).

Несмотря на общий тренд к росту, в нескольких регионах зафиксировано снижение стоимости однокомнатных квартир. Наибольшее падение произошло в Ровенской области – минус 4%, где средняя цена составляет около 55 тысяч долларов.

На 2% подешевели квартиры в Черниговской области (до 32,1 тысячи) и Херсонской области (до 14,5 тысячи долларов). Небольшое снижение на 1% зафиксировано в Черкасской области, где средняя стоимость составляет около 41,9 тысячи долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве крупных городов Украины подорожала аренда 1-комнатных квартир. Больше всего – в Запорожье, где за последние 6 месяцев стоимость найма такого жилья повысилась сразу на 100% – то есть вдвое, – до 10 000 грн (здесь и далее – медианная цена: половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

