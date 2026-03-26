НБУ за огромные деньги продает особенные 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Национальный банк продает отчеканенную из золота памятную монету в 100 грн. Она посвящена античной достопримечательности Украины – Херсонесу Таврическому и стоит (на дату последней реализации) 221 489 грн.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.

"Историю Херсонеса Таврического разделяют на два периода: античный (от основания до IV в. н. э.) и средневековый (V – XV вв.). В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес был значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове, играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

На данный момент на складе осталось 362 монеты.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

