НБУ ввел в обращение 10 гривен в оригинальном дизайне: как выглядит новая монета. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) с 28 июня ввел в обращение новую памятную серебряную монету номиналом 10 грн. Она посвящена 30-летию Конституции Украины и носит соответствующее название – "30 лет Конституции Украины".

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Об этом свидетельствуют данные НБУ. Тираж новых монет номиналом 10 грн – до 10 тыс. штук. Приобрести монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции Нацбанка, а также в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

ПриватБанк;

ТАСкомбанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как выглядит новая монета 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) по кругу расположена надпись "30 лет Основному закону Украины". В середине надписи также по кругу указаны вехи становления Конституции:

1710 год – Конституция Пилипа Орлика;

1918 год – Конституция Украинской Народной Республики;

1918 год – временный Основной закон Западно-Украинской Народной Республики;

1939 год – конституционные законы Карпатской Украины;

1919, 1929, 1937, 1978 – Конституции Советской Украины;

28 июня 1996 года в 9:18 утра Верховная Рада Украины II созыва приняла Конституцию Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображены корни дуба. В них зашифрована надпись "Конституция".

"Корни символизируют фундамент государства – историческую преемственность и правовую преемственность. Листья олицетворяют современность – живое развитие государства, гражданскую ответственность и зрелость общества. Плоды-желуди символизируют результат и одновременно потенциал: в каждом из них заложено будущее для роста. Ростки у корней – образ будущих поколений Украины", – пояснили в НБУ.

Монету "30 лет Конституции Украины" во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в парламенте представил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан. "Эта монета – о связи между поколениями. О том, как решения, принятые 30 лет назад, продолжают влиять на наше настоящее. И о том, что сильное государство начинается не с громких слов, а с уважения к закону, к человеку и к собственным принципам. Именно благодаря парламенту Украина получила документ, закрепивший принципы демократии, верховенства права, прав и свобод человека, территориальной целостности и государственного суверенитета", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный банк также планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн, отчеканенную из серебра. Ожидается, что она появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

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