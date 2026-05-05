НБУ продает уникальные 100 грн с особенным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету в 100 грн. Она отчеканена из золота и называется "Боспорское царство". Цена монеты (на дату последней реализации) – 231 328 грн.

Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Боспорскому царству.

"Это одно из античных государств Северного Причерноморья, возникшее как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее. Регулярно чеканило свои монеты", – говорится в описании монеты.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. Стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним – дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3 000 штук.

На складе осталось 223 монеты .

. Продается монета в специальном футляре.

Каждый покупатель может приобрести не более 6 монет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она будет из серебра 925-й пробы, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

