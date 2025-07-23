НБУ продает особенные 50 грн в необычном дизайне: как выглядят
Нацбанк продает памятную банкноту номиналом 50 грн. Она называется "Единство спасает мир", и стоит 245 грн. Особенностью же купюры является дизайн – выполненый вертикально.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что купюра:
- Посвящена единению демократического мира перед лицом российской агрессии.
- Продается в лимитированном количестве – не более 40 банкнот в одни руки.
- Реализуется в специальном сувенирном паковании.
Общий тираж банкнот составляет 299 952 штук. При этом их номера находятся в диапазоне 0000001-0300000, что дает купюрам дополнительную коллекционную ценность.
Как выглядят особенные 50 грн
На лицевой стороне новой купюры в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.
В нижней части изображена Земля. На ее фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины".
В верхней части, среди прочего, расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных Сил Украины. А также:
- надпись "Україна";
- изображение малого Государственного Герба Украины;
- "стилизованная композиция из заполненных и контурных квадратов, полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка".
Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, "символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного тризуба.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Таким образом НБУ намерен оптимизировать номинальный ряд. Украинцы же могут обменять такие копейки – времени есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
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