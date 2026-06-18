НБУ продает особенные 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят
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Нацбанк продает памятную монету в 100 грн. Она называется "Херсонес Таврический" и стоит (на дату последней реализации) – 223 614 грн. Особенностью же монеты является материал чеканки – она сделана из золота.
Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Херсонесу Таврическому.
Это – античная достопримечательности Украины. В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес, подчеркивается:
- Был "значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове".
- Играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью.
Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном
На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:
- античные монеты Херсонеса;
- светильник.
Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:
- номинал;
- обозначение металла, его проба, масса в чистоте;
- логотип Монетного двора Национального банка Украины;
- год чеканки монеты.
На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – с секторальным рифлением.
- Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук;
- Ныне на складе осталось 339 монет.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине изменили дизайн банкноты в 100 гривен – на ней появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Национальный банк начнет вводить обновленные деньги в обращение с 16 июня. Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно.
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