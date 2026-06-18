НБУ продает особенные 100 грн с уникальным дизайном: как выглядят

Нацбанк продает памятную монету в 100 грн. Она называется "Херсонес Таврический" и стоит (на дату последней реализации) – 223 614 грн. Особенностью же монеты является материал чеканки – она сделана из золота.

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Об этом сообщают в НБУ. Там отмечают: монета посвящена Херсонесу Таврическому.

Это – античная достопримечательности Украины. В течение двух тысячелетий во времена расцвета Древней Греции, Рима и Византии Херсонес, подчеркивается:

Был "значительным торговым и культурным центром на Крымском полуострове".

Играл особую роль во взаимоотношениях между Византией и Киевской Русью.

Как выглядят 100 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевая сторона) в центре изображен фрагмент древнего сооружения и сигнальный колокол. На фоне меандрового орнамента:

античные монеты Херсонеса;

светильник.

Вверху размещены малый Государственный Герб Украины и надпись "Национальный банк Украины". Внизу:

номинал;

обозначение металла, его проба, масса в чистоте;

логотип Монетного двора Национального банка Украины;

год чеканки монеты.

На реверсе (обратная сторона) изображены остатки древней постройки Херсонеса. А также собор Святого князя Владимира, "построенный в середине XIX в. над руинами средневекового храма, в котором, предположительно, крестился князь Владимир". Вверху – надпись полукругом "Херсонес Таврический".

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900-й пробы в 2009 году.

в 2009 году. Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – с секторальным рифлением.

Продажа монеты строго лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 6 штук ;

; Ныне на складе осталось 339 монет.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине изменили дизайн банкноты в 100 гривен – на ней появится патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". Национальный банк начнет вводить обновленные деньги в обращение с 16 июня. Впрочем, специально обменивать старые купюры на новые украинцам не нужно.

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