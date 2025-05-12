НБУ ослабил распродажу долларов: как изменилась ситуация на валютном рынке

Национальный банк Украины несколько замедлил продажу валюты на межбанковском рынке. На прошлой неделе (5-9 мая) на рынок было продано на 16% меньше валюты, чем за неделю до того.

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Согласно данным Нацбанка, на прошлой неделе на поддержку курса гривны регулятор потратил $624 млн валюты в эквиваленте (на предыдущей неделе этот показатель составлял $742 млн). В то же время было закуплено лишь $0,80 млн, впрочем, это все равно больше, чем за неделю до этого, когда НБУ вообще не покупал валюту.

За это время курс доллара несколько снизился - с 41,7 грн/$ до 41,51 грн/$. В то же время в четверг (8.05) американская валюта торговалась даже еще дешевле - 41,43 грн/$.

Зачем НБУ продает доллары на рынок

Национальный банк декларирует целью валютных интервенций влияние на курс национальной валюты относительно иностранных валют и на общий спрос и предложение денег в Украине, а также нивелирование обменных дисбалансов. Это также соответствует целям Национального банка, приоритетными среди которых являются достижение и поддержание ценовой стабильности и избежание проявлений дисфункции рынка.

Также в НБУ отмечают, что валютные интервенции не направлены на достижение определенного уровня или диапазона обменного курса, а влияют на скорость его изменения. Таким образом, они позволяют НБУ сгладить эффекты от реализации валютной политики. Интервенции могут осуществляться несколькими путями:

валютный аукцион;

интервенция по единому курсу;

интервенция по наилучшему курсу;

адресная интервенция.

В отчете Нацбанка говорится, что с начала года финрегулятор осуществляет только адресные интервенции. Всего за это время регулятор продал на рынке более $12 млрд валюты в эквиваленте, а покупка валюты составила $35 млн. При этом курс доллара в паре с гривной за это время упал почти на 50 копеек - с 42 грн до 41,51 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Национальный банк с 1 мая изменил валютные ограничения. Ввели стимулирующую валютную либерализацию, ввели ряд смягчений, тогда как другие правила ужесточили. Среди смягчений - вводится упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих, а не только текущих счетов для получения денежного обеспечения.

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