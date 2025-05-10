НБУ изменил валютные ограничения: какие правила действуют с 10 мая

Национальный банк с 1 мая изменил валютные ограничения. Ввели стимулирующую валютную либерализацию, ввели ряд смягчений, тогда как другие правила усилили. Среди смягчений – вводится упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих, а не только текущих счетов для получения денежного обеспечения.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ. "Во-первых, НБУ начинает реализацию стимулирующей валютной либерализации. Цель - способствовать притоку дополнительного капитала в экономику Украины за счет стимулов, заложенных в политику смягчения валютных ограничений", – отмечают в НБУ.

Что изменит стимулирующая валютная либерализация

Украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах инвестиционного лимита. Он равен сумме средств, привлеченных с 12 мая 2025 года в уставный капитал этих предприятий от иностранных инвесторов из-за рубежа в иностранной валюте.

Другие смягчения

расширяются возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний;

бизнес может осуществлять платежи, связанные с судебными процедурами по невыполнению нерезидентами условий по импортным и экспортным контрактам;

увеличиваются лимиты на расчеты корпоративными карточками за рубежом;

разрешаются отдельные валютные операции на условиях "форвард";

обеспечивается возможность оплаты консульских сборов на счета дипломатических представительств и консульских учреждений Украины за рубежом;

вводится упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих, а не только текущих счетов для получения денежного обеспечения.

Какие ограничения усилили

запретил банкам завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов;

распространяет ежемесячный лимит в 500 тыс. грн на расчеты за рубежом платежными картами, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.

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