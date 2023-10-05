НБУ ликвидировал украинский банк за нарушения: лицензия отозвана

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Укрбудинвестбанк. Финучреждение уже является неплатежеспособным, а теперь полностью прекратит существование.

Решение об отзыве лицензии банка было принято 5 октября. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Укрбудинвестбанк еще 7 сентября был объявлен неплатежеспособным. Тогда сообщалось, что уже проблемный на тот момент банк не выполнил требования регулятора по устранению нарушений законодательства.

С тех пор в банке действовала временная администрация Фонда гарантирования вкладов (ФГВФЛ). 3 октября Фонд обратился к Нацбанку с предложением отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Укрбудинвестбанк. НБУ это предложение одобрил.

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Доля Укрбудинвестбанка на рынке составляла всего 0,04%. Следовательно, банкротство и ликвидация банка не влияют на стабильность банковского сектора Украины.

Вкладчики обанкротившегося банка получать от Фонда гарантирования возмещение своих вкладов. Во время военного положения для физлиц оно происходит в размере всех 100% вклада. Также зачисляются проценты по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка (то есть когда банк был объявлен банкротом).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в приложении Дія появилась услуга для вкладчиков обанкротившихся банков. Теперь такие люди смогут получить компенсацию от государства в несколько кликов. Деньги можно перевести на уже существующую карту єПідтримка, а можно открыть новую в одном из банков-партнеров.

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