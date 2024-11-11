Названы самые популярные профессии в Украине: кого ищут работодатели

Самыми популярными вакансиями в Украине остаются продавцы, водители и повара. В то же время растет спрос на квалифицированных рабочих и профессионалов, а уровень зарплат зависит от опыта и сложности работы.

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Об этом пишет Государственная служба занятости. Согласно данным, общее количество вакансий на рынке достигло 71 тысячи.

Наиболее популярные профессии на рынке труда Украины возглавляют работники торговли, водители и повара. Также в списке:

продавец – 21 тысяча вакансий;

– 21 тысяча вакансий; водитель – 9 тысяч вакансий;

– 9 тысяч вакансий; повар – 6 тысяч вакансий;

– 6 тысяч вакансий; инженер – 6 тысяч вакансий;

– 6 тысяч вакансий; бухгалтер – 6 тысяч вакансий;

– 6 тысяч вакансий; специалист разных направлений – 5 тысяч вакансий;

– 5 тысяч вакансий; грузчик – 5 тысяч вакансий;

– 5 тысяч вакансий; врач – 4 тысячи вакансий;

– 4 тысячи вакансий; бариста – 3 тысячи вакансий;

– 3 тысячи вакансий; швея – 3 тысячи вакансий.

Эти профессии показывают стабильный спрос, как и в предыдущие годы. Они включают в себя широкий спектр отраслей – от торговли и услуг до промышленности и медицинской сферы. На рынке труда Украины существует четкая сегментация спроса по типам профессий:

рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования: водители, токари, трактористы и машинисты специализированной техники, которые составляют 20% от общего количества вакансий. В связи с развитием логистики и аграрного сектора спрос на эти профессии постоянно растет;

водители, токари, трактористы и машинисты специализированной техники, которые составляют 20% от общего количества вакансий. В связи с развитием логистики и аграрного сектора спрос на эти профессии постоянно растет; квалифицированные рабочие с инструментом: швеи, слесари, электрогазосварщики, пекари и маляры занимают 19% от общего количества вакансий. Эти профессии особенно востребованы в промышленности и строительстве;

швеи, слесари, электрогазосварщики, пекари и маляры занимают 19% от общего количества вакансий. Эти профессии особенно востребованы в промышленности и строительстве; работники сферы торговли и услуг: повара, продавцы, охранники, официанты, бармены и парикмахеры составляют 14% вакансий. Спрос на эти профессии сохраняется из-за возобновления сферы услуг после пандемии и военных вызовов;

повара, продавцы, охранники, официанты, бармены и парикмахеры составляют 14% вакансий. Спрос на эти профессии сохраняется из-за возобновления сферы услуг после пандемии и военных вызовов; профессионалы разных направлений: это учителя, преподаватели, инженеры, врачи общей практики. Они составляют еще 14% вакансий, поскольку квалифицированные специалисты по образованию, медицине и техническим профессиям пользуются стабильным спросом;

неквалифицированные работники: подсобные рабочие, уборщики, грузчики и дворники составляют 12% от общего количества вакансий. Спрос на эти профессии объясняется потребностями в базовых рабочих специальностях на стройках, в сфере услуг и производстве;

подсобные рабочие, уборщики, грузчики и дворники составляют 12% от общего количества вакансий. Спрос на эти профессии объясняется потребностями в базовых рабочих специальностях на стройках, в сфере услуг и производстве; другие специалисты: ассистенты учителей, медсестры, менеджеры по продажам составляют 11% вакансий. Эти профессии требуют высокой квалификации и зависят от навыков коммуникации и организации.

Уровень оплаты труда зависит от многих факторов: опыта, квалификации, сложности задач и условий работы. К примеру, вакансии с высокой зарплатой преимущественно предлагают специалистам с большим опытом и специальными знаниями. В базе данных службы занятости есть предложения с относительно высокими зарплатами, например:

инженеры-программисты – 110 тысяч гривен;

– 110 тысяч гривен; главные инженеры – 88 тысяч гривен;

– 88 тысяч гривен; водители – 80 тысяч гривен;

– 80 тысяч гривен; менеджеры по снабжению – 77 тысяч гривен;

– 77 тысяч гривен; врачи-терапевты – 60 тысяч гривен;

– 60 тысяч гривен; трактористы – 50 тысяч гривен.

По оценкам экспертов, спрос на рабочие профессии и работников сферы услуг будет оставаться стабильным в ближайшие годы. В то же время ожидается рост спроса на профессионалов в сфере IT, медицины и образования, учитывая развитие технологий и повышение потребностей в медицинских и образовательных услугах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, наличие опыта – не всегда главное требование в вакансиях. Особенно в нынешних условиях, когда существует нехватка кадров в ряде сфер. Поэтому работодатели готовы брать людей без опыта и вкладываться в их обучение – и в редких случаях платить им 35 тыс. грн и даже больше.

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