Назван размер пенсий народных депутатов: сколько на самом деле получают парламентарии

В Украине народные депутаты имеют пенсию, размер которой ограничен 10 минимальными пенсиями. На сегодня это 23 610 грн. При этом в прошлом году депутаты в среднем получали немногим более 20 тыс. грн пенсии.

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Об этом говорится в данных деклараций, опубликованных НАПК. К примеру, 83-летний народный депутат многих созывов Юлий Иоффе в прошлом году получил пенсию общим размером 251 160 грн. Это около 20930 грн ежемесячно. Его коллега Василий Нимченко получает пенсию в размере 186,9 тыс. грн. Секрет такого размера выплаты: Нимченко – судья КСУ в отставке, а значит, он получает пенсию служителя Фемиды. А это гораздо больше, чем платят народным депутатам.

Нардеп Сергей Тарута в прошлом году получил 240 917 грн пенсии (это около 20 тыс. грн в месяц). Его коллега Александр Фельдман – всего 212 674 грн (это 17,7 тыс. грн в месяц).

Самые большие пенсии у судей

Конституционный Суд по просьбе Верховного суда признал антиконституционным ограничение размера денежного довольствия судей. "Материальное обеспечение судей после ухода их в отставку как составляющая их правового статуса является не личной привилегией, а средством конституционного обеспечения независимости судей, осуществляющих правосудие", – объясняют в решении КСУ.

Бывший глава Верховного суда Ярослав Романюк за прошлый год задекларировал пенсию в размере 2 млн 937 тыс. грн. Это примерно 244 тыс. 752 грн. в месяц. Отметим, высокие пенсии бывших судей Высшего суда связаны с тем, что ей продолжающие работать коллеги получают зарплаты выше, чем в судах низшей инстанции.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому старению пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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