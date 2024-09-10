Наживались на красоте: в Украине продавали косметику в 8 раз дороже задекларированной стоимости

Известная в Украине косметическая сеть продавала популярные товары красоты с наценкой в 5-8 раз. Документы по уклонению от налогов уже передали в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что налоговая нагрузка на физическое лицо-предпринимателя, на которого оформлена компания, за два года составляет 0%.

Какая схема уклонения от налогов действовала

Гетманцев констатировал, что одна из известных сетей начала беспрецедентную распродажу парфюмерии. Название компании при этом он не назвал, а также не отметил сумму ущерба, нанесенного государству.

"Шампунь для осветленных волос по таможенной стоимости 148,23 грн., вы обычно покупаете в сети по цене 1131,98 грн., или в 7,6 раза дороже. Губную помаду с омолаживающим (что важно) эффектом по декларации стоит 108,45 грн, вам продают за 636,46 грн. А тени для глаз реализуют с разницей в стоимости в 5,5 раза", – отметил нардеп.

Будет расследование

Схема позволила ФЛП избегать уплаты налогов. Поэтому налоговая нагрузка на него за два года составила 0%, пояснил Даниил Гетманцев.

"Парфюмерная сеть – не благодарите. Данная реклама за счет налогового комитета ВР. Прямо в комментариях можете указать адреса распродажи. Тем более что времени для распродажи не много с учетом того, что документы переданы в БЭБ", – добавил Гетманцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал о схеме уклонения от налогов с помощью аудиокниг в чеках, которая могла привести к неуплате в госбюджет Украины 176 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о тех компаниях, которые использовали льготу на распространение украиноязычного контента, не являясь при этом продавцами бумажных и электронных книг или другого контента. В частности, о крупных сетях по продаже электроники и бытовой техники.

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