Магазины электроники уклонялись от налогов с помощью аудиокниг: названы возможные потери бюджета

Схема уклонения от налогов с помощью аудиокниг в чеках могла привести к неуплате в госбюджет Украины 176 млн грн налога на добавленную стоимость (НДС). Речь идет о тех компаниях, которые использовали льготу на распространение украиноязычного контента, не являясь при этом продавцами бумажных и электронных книг или другого контента. В частности, о крупных сетях по продаже электроники и бытовой техники.

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Такие подсчеты обнародовало Бюро экономической безопасности (БЭБ). "Только 21% компаний, воспользовавшихся льготой, имеют соответствующий основной КВЭД. То есть занимаются деятельностью, связанной с распространением подобной продукции", – отметили в ведомстве.

Активнее всего льготу использовали ритейлеры бытовой техники, продуктовые супермаркеты и дистрибуционно-логистические компании. Уже был зафиксирован ряд нарушений.

"Упомянутая льгота была введена для стимулирования популяризации украиноязычного контента... Однако на практике из-за несовершенства законодательных норм отдельные предприятия начали использовать льготу для уклонения от уплаты налогов", – отмечают в ведомстве.

Так, недавно детективы БЭБ разоблачили сеть магазинов бытовой техники в уклонении от уплаты более 57 млн грн налогов с помощью неправомерного применения упомянутой льготы. Аналогичную тенденцию с осени 2023 года аналитики наблюдают в работе еще нескольких сетей магазинов.

БЭБ продолжает исследовать деятельность предприятий, которые могли использовать "книжную схему" для уклонения от налогов. Кроме того, проверки ритейлеров начала и Государственная налоговая служба. Торговым сетям теперь грозят крупные штрафы.

Как работает схема с аудиокнигами в чеке

В БЭБ установили, что кассиры крупной сети по продаже электроники в фискальных чеках искусственно занижали стоимость подлежащего налогообложению товара – то есть бытовой техники и электроники, которую покупал клиент. Одновременно с этим добавляли в чек электронные книги, поскольку они, согласно Налоговому кодексу, не подлежат налогообложению.

В итоге общая сумма в чеке оказывалась той же, что на ценнике к бытовой технике. Вот только налогов с нее уплачивалось меньше положенного.

Изначально схему заметили сами покупатели. "Покупали у "Фокстрота" пылесос, а оказалось, что еще и электронные книги. На витрине пылесос стоит одну сумму, а в чеке – на 2 тысячи меньше. На эти 2 тысячи в чеке – электронные книги. Зачем? Так как на распространение книг есть НДС-льгота, этот налог не платится", – рассказала в Facebook одна из клиенток.

"Покупали кое-что в магазине Comfy. Заплатили за товар столько, сколько указано на ценнике. Но есть один нюанс – в чеке цена на товар была меньше, но там была еще одна позиция – электронные книги... Формально никто никого не обманул. Заплатили столько же денег, как и было на ценнике. Обманули только бюджет", – рассказал похожую историю пользователь X (экс-Twitter).

Как сообщал OBOZ.UA, украинские компании уклоняются от уплаты налогов и другими способами. Одна из схем – ввезти на таможенную территорию страны товары по значительно заниженной стоимости, легально реализовать только часть – в пределах суммы ввозного НДС, а остальное продать нелегально за наличные деньги.

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