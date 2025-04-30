Нажили почти 100 млн грн на топливе: ВАКС наказал четырех экс-чиновников "Укрзалізниці"

ВАКС (Высший антикоррупционный суд Украины) признал виновными четырех эксслужащих филиала "Лески" "Укрзалізниці" в схеме завладения 98,2 млн грн из-за фиктивных закупок горючего. Вероятно, речь идет о бывшем начальнике филиала Руслане Гусаке, главном инженере Алексее Шевченко, заместителе начальника Валерии Вовке и инженерке Инне Дышлиук.

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О вынесении приговора сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Имена подозреваемых в ведомстве не разглашались, однако, по словам журналиста Олега Новикова, речь идет о лицах указанных выше.

30 апреля 2025 года ВАКС поставил точку по резонансному делу о хищении государственных средств в ПАО "Укрзалізниця". Четыре бывших должностных лица филиала "Центра транспортного сервиса "Лески" признаны виновными в завладении более 98 миллионов гривен путем фиктивных закупок горюче-смазочных материалов. Обвиняемые получили по 8 и 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Согласно материалам дела, в 2016-2017 годах эксслужащие организовали преступную схему по приобретению флотского мазута и дизельного горючего у компании ООО "Скала Терциум". В документации закупки значились как необходимые для работы двух паромов в рамках проекта "Шелковый путь", однако на самом деле ни паромы не были готовы к эксплуатации, ни топливо не доставлялось.

Речь шла не просто о сбоях в логистике: поставки фактически никогда не состоялись. Горючее не поступало ни в суда, ни в арендованные резервуары. Таким образом, операции носили исключительно фиктивный характер и стали основанием для безосновательного вывода средств из "Укрзалізниці". По информации Новикова, ВАКС признал виновными четырех ключевых фигурантов дела:

Руслан Гусак , бывший начальник филиала "Лески" – 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества;

, бывший начальник филиала "Лески" – с конфискацией имущества; Алексей Шевченко , эксголовный инженер – 9 лет с конфискацией ;

, эксголовный инженер – ; Валерий Вовк , бывший первый заместитель начальника Одесского отделения – 8 лет с конфискацией ;

, бывший первый заместитель начальника Одесского отделения – ; Инна Дышлиук, эксглавная инженерка того же отделения – 8 лет с конфискацией.

Кроме сроков заключения суд запретил им занимать руководящие должности на предприятиях, независимо от формы собственности, на три года. После оглашения приговора Руслан Гусак и Алексей Шевченко были взяты под стражу прямо в зале суда. Суд изменил им меру пресечения на содержание под стражей до момента, пока приговор не вступит в силу.

Валерию Вовку и Инне Дышлиук выбрали круглосуточный домашний арест со строгими ограничениями: сдать загранпаспорта, не покидать место жительства, носить электронный браслет, появляться по вызову суда и сообщать об изменении адреса или работы.

Хотя суд и назначил наказание за завладение государственными средствами (ч. 5 ст. 191 УК Украины), однако освободил обвиняемых от наказания за служебный подлог (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) из-за истечения срока давности.

Расследование этой схемы началось еще в августе 2018 года. После начала следствия "Укрзалізниці" были возвращены средства, однако факты хищения не остались безнаказанными. Подозрения фигурантам были вручены с учетом масштабов преступления и крайне важного для страны статуса "Укрзалізниці" как стратегического предприятия. Если сторона защиты не подаст апелляцию, приговор вступит в силу через 30 дней после его оглашения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители разоблачили "наварившуюся" на 90 млн гривен на закупку дров для нужд подразделений Вооруженных сил Украины в Харьковской и Луганской областях преступную группу. Теперь подозреваемые могут попасть за решетку на 12 лет.

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