Starlink в смартфоне: Украина среди первых в мире тестирует спутниковую связь

В Украине началось тестирование технологии Starlink Direct to Cell, которая позволяет отправлять SMS через спутник прямо со смартфона без дополнительного оборудования. Уже этой осенью "Киевстар" планирует запустить ее по всей подконтрольной территории.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Украина среди первых в мире во время войны запускает технологию Starlink Direct to Cell", – отметил он.

Первые испытания провели Первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров и CEO "Киевстар" Александр Комаров. Уже осенью 2025 года "Киевстар" планирует запустить первый этап – возможность отправлять SMS из любой точки подконтрольной территории Украины.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, технология особенно важна в условиях войны, когда российские обстрелы прицельно бьют по энергетической и телекоммуникационной инфраструктуре, а отдельные общины рискуют остаться без связи. Direct to Cell позволяет поддерживать контакт даже в случае масштабных сбоев, обесточиваний, в горной местности или во время непогоды.

В отличие от классических спутниковых систем, для пользования не нужны дорогие антенны или терминалы – вся коммуникация происходит через обычный смартфон. Единственное условие для стабильной работы – это прямая видимость неба. Во время тестирования украинские чиновники успешно обменялись первыми текстовыми сообщениями через спутник без дополнительных устройств.

Украина внедряет технологию одновременно с такими странами, как США, Австралия, Япония, Канада и Новая Зеландия. "Несмотря на войну, мы продолжаем развивать инновационные решения, ведь надежная связь для каждого украинца – один из наших ключевых приоритетов", – подчеркивает Федоров.

Сейчас Starlink Direct to Cell находится на этапе бета-тестирования, а официальный запуск запланирован на осень этого года. Ожидается, что со временем функционал расширится, от SMS до передачи голоса и интернета напрямую через спутники.