NAUDI призвала разблокировать контролируемый экспорт ВВТ по четким и прозрачным процедурам

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI приветствует публичную позицию руководства государства, которое констатирует принятие политического решения о разблокировании экспорта вооружения и военной техники, а также перезапуск МКВТС, что устранило формальные препятствия в системе экспортного контроля. Однако с грустью констатируем, что сейчас эта система все еще работает скорее как барьерная, а не разрешительная.

Видео дня

Политические заявления о разблокировании экспорта пока, к сожалению, не коррелируют с реальными решениями, которые принимаются соответствующими органами экспортного контроля.

Украинский ОПК за время полномасштабной войны доказал свою эффективность, гибкость и способность быстро масштабировать производство. В то же время на сегодня значительная часть производственных возможностей отрасли остается недозагруженной из-за ограниченного объема внутреннего государственного заказа.

"Из-за нехватки финансирования системные проблемы в нашей отрасли только усиливаются. Предприятия страдают от дефицита оборотных средств, вынуждены ограничивать инвестиции в развитие и технологии, снижать темпы масштабирования производства. В случае углубления системных проблем с финансированием отрасли Украина рискует потерять производственный потенциал критических номенклатур ВВТ, что неизбежно приведет к ухудшению позиций нашего государства в войне. Зато контролируемый экспорт ВВТ, при условии безусловного приоритета обеспечения ВСУ, может усилить обороноспособность и геополитическую субъектность Украины", – отметили в NAUDI.

Введение такого механизма позволит обеспечить дополнительные налоговые поступления в государственный бюджет, создать финансовую базу для масштабирования производства и инвестиций в новые разработки, увеличить объемы изготовления вооружения для украинской Армии за счет расширения производственных мощностей, а также создать дополнительные тысячи рабочих мест.

Экспорт в этом контексте является не альтернативой, а инструментом усиления нашей обороноспособности. Дальнейшее блокирование экспорта создает долгосрочные риски в виде переноса производства за пределы Украины, постепенной утечки технологий и компетенций, а также потери позиций на внешних рынках вооружения. Это неизбежно приведет к ослаблению государства.

Кроме того, экспорт безопасности является одним из самых эффективных способов усиления геополитического веса Украины и привлечения на нашу сторону большего количества союзников. Чрезвычайно успешное турне президента Украины по странам Арабского залива с подписанием соответствующих соглашений по безопасности доказывает, что украинское оружие является фактором не только внутренней, но и внешней устойчивости. Следовательно, открытие экспорта существенно усилит позиции нашей страны на международной арене.

Таким образом, NAUDI подчеркивает необходимость срочного внедрения прозрачного и понятного механизма согласования экспорта, равного доступа к экспортным процедурам для всех производителей, четких критериев относительно продукции, которая может экспортироваться, при безусловном сохранении эффективного государственного контроля за конечным пользователем.

"Мы благодарны представителям государственной власти за постоянный диалог по этим вопросам. Но вынуждены отметить, что украинские оружейники ожидают не очередной презентации десятой концепции экспорта, а необходимых решений. Со своей стороны NAUDI неоднократно предлагала понятные шаги, которые одновременно позволили бы и защитить интересы Армии, и наполнить бюджет и усилить украинское влияние на мировом рынке вооружений", – отметили в NAUDI.

National Association of Ukrainian Defense Industries предлагает:

1. Осуществлять обработку заявки на экспорт в течение 14 дней (введение механизма согласования по умолчанию). Если МО планирует закупать соответствующий вид военной продукции – оно сообщает об этом производителю; если нет – экспорт продукции должен быть возможным.

2. Внесение изменений в законодательство о введении 10% экспортного сбора и направлении этих средств на закупку вооружения для Сил безопасности и обороны.

3. Максимальное упрощение процедуры проверок, если потенциальным импортером является министерство обороны или другое правительственное агентство страны-члена НАТО (или страны, с которой подписано соответствующее соглашение по безопасности).

4. Упрощение процедуры получения полномочий на экспорт собственной продукции.

5. Приоритет поддержки экспорта готовой продукции вместо стимулирования экспорта технологий.

Украинские производители готовы помочь в формировании необходимых нормативных изменений, которые будут способствовать развитию отрасли, а не выталкиванию украинских технологий за границу.

Украина уже имеет необходимые институциональные механизмы для обеспечения надлежащего контроля за экспортом продукции оборонного назначения. Украинская оборонная промышленность ожидает соответствующих решений от государства.