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Национальный банк готовит продажу 5 грн с особым дизайном: купить можно только 1 штуку

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
1,5 т.
Национальный банк готовит продажу 5 грн с особым дизайном

Нацбанк начнет продавать 27 марта очередной тираж памятной монеты 5 грн "Год Змеи". Стоимость 1 монеты составит 161 грн. При этом купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

  • монета была введена в оборот в ноябре 2024 года;
  • гурт монеты рифленый;
  • отчеканена она из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).
Нацбанк начнет продавать 27 марта очередной тираж памятной монеты 5 грн "Год Змеи"

"Памятная монета посвящена одному из двенадцати животных восточного календаря. Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях", – говорится в описании монеты.

Продают монету в специальном сувенирном паковании. Лимит продукции на одного покупателя составляет 1 шт.

Монету будут продавать в сувенирном пакованнии

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) вверху размещен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "УКРАИНА". На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря.

В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на змею – символ года. Над стрелкой – надпись года "2025". Внизу слева надпись полукругом "5 ГРИВЕН".

На матовом фоне изображены стилизованные символы каждого времени года. В частности:

  • снежинка – вверху;
  • цветок – справа;
  • ягода – внизу;
  • листок – слева.
Как выглядит новая монета

На реверсе (обратной стороне) в центре композиции изображен символ восточного календаря 2025 – змею. Образ закомпонован в шестиугольник. Хвост змеи закручен и напоминает саблю. По кругу змея окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года:

  • снежинки – вверху справа;
  • цветки – внизу справа;
  • плоды – внизу слева;
  • ветки вверху слева.
Стоимость 1 монеты составит 161 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать старые монеты определенных разновидностей. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся коллекционерами, а потому те готовы платить за них большие деньги. К примеру, 50 копеек 1992 года редкой разновидности 4 ААм продали на аукционе за 12 001 грн.

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