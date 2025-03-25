Национальный банк готовит продажу 5 грн с особым дизайном: купить можно только 1 штуку

Нацбанк начнет продавать 27 марта очередной тираж памятной монеты 5 грн "Год Змеи". Стоимость 1 монеты составит 161 грн. При этом купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

монета была введена в оборот в ноябре 2024 года;

гурт монеты рифленый;

отчеканена она из нейзильбера (сплав меди, никеля и цинка).

"Памятная монета посвящена одному из двенадцати животных восточного календаря. Змея – шестой знак китайского зодиака, символизирующий гибкость, интуицию и покой. Она олицетворяет глубокие знания, благоразумие, способность к адаптации и выживанию в любых условиях", – говорится в описании монеты.

Продают монету в специальном сувенирном паковании. Лимит продукции на одного покупателя составляет 1 шт.

Как выглядит новая монета

На аверсе (лицевой стороне) вверху размещен малый Государственный Герб Украины, справа от которого надпись полукругом "УКРАИНА". На зеркальном фоне по кругу изображены 12 символов восточного календаря.

В центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на змею – символ года. Над стрелкой – надпись года "2025". Внизу слева надпись полукругом "5 ГРИВЕН".

На матовом фоне изображены стилизованные символы каждого времени года. В частности:

снежинка – вверху;

цветок – справа;

ягода – внизу;

листок – слева.

На реверсе (обратной стороне) в центре композиции изображен символ восточного календаря 2025 – змею. Образ закомпонован в шестиугольник. Хвост змеи закручен и напоминает саблю. По кругу змея окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года:

снежинки – вверху справа;

цветки – внизу справа;

плоды – внизу слева;

ветки вверху слева.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать старые монеты определенных разновидностей. Дело в том, что из-за своих особенностей они очень ценятся коллекционерами, а потому те готовы платить за них большие деньги. К примеру, 50 копеек 1992 года редкой разновидности 4 ААм продали на аукционе за 12 001 грн.

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