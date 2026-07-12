Нацбанк выпустит новые 20 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из серебра, появится в августе и будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "К 35-летию Независимости Украины".

Она войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 20 грнизвестно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 5 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 50 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 62,2 г.

В целом же, памятные монеты следует рассматривать как особую форму денежных знаков, в которых платежная функция является лишь базовым уровнем, тогда как основное значение раскрывается в культурной, исторической и нумизматической плоскостях. По сути, они выполняют роль материальных носителей коллективной памяти, фиксируя ключевые события, исторические даты, значимых персон и символические образы. Благодаря этому их восприятие выходит за рамки обычного денежного инструмента и смещается в сторону знакового – почти мемориального – объекта.

В производстве таких монет применяются как недрагоценные сплавы, включая медно-никелевые, так и благородные металлы – серебро и золото. Технология чеканки предполагает повышенные требования к качеству исполнения, где особое значение придаётся художественной концепции, детализации и визуальной гармонии изображения.

Ограниченные тиражи формируют эффект редкости, который напрямую влияет на интерес со стороны коллекционеров и инвесторов. В перспективе это позволяет памятным монетам существенно возрастать в ценности, превращая их из обычного платежного средства в объект культурного значения и одновременно в потенциально привлекательный инвестиционный актив.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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