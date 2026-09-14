Нацбанк выпустит новые 2 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 2 грн. Ожидается, что она появится в декабре. Посвящена же монета будет Борису Возницкому – украинскому искусствоведу, академику Украинской академии искусств.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получит название "100 лет со дня рождения Бориса Возницкого" и войдет в серию "Выдающиеся личности Украины".

Вместе с тем, о новых 2 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 50 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 31 мм.

Материал чеканки – нейзильбер (специальный сплав из меди, никеля и цинка).

В целом же, отметим, оборотные памятные монеты – это разновидность монет, которые сочетают функции обычного платежного средства и памятного выпуска. Они имеют официальный номинал и используются в денежном обращении наравне с другими монетами, но одновременно посвящается определенному историческому событию, выдающейся личности, культурному явлению или важной дате.

Особенностью таких монет является их специальный дизайн. В отличие от стандартных, они содержат уникальные изображения, символику и надписи, связанные с темой выпуска, в связи с чем выполняют не только экономическую, но и культурно-просветительскую функцию. Они популяризируют историю, национальное наследие, государственные ценности и памятные события среди населения.

Помимо использования в обращении, такие монеты часто становятся предметом коллекционирования. Поскольку выпускаются ограниченными тиражами и обладают художественной и исторической ценностью.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк продает памятную монету в 5 грн. Она называется "Хозяйственная юстиция Украины", посвящена 35-летию становления в Украине системы хозяйственных судов и и стоит (на дату последней реализации) – 201 грн.

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