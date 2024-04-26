Нацбанк выпустил новые 5 грн с оригинальным дизайном: как выглядят деньги
Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Ее номинал – 5 грн.
Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: монета стала четвертой в серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.
"Аист черный – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Теперь его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона и о том, что заповедник становится очагом биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения", – говорится в сообщении.
Как выглядит монета
На аверсе монеты (лицевой стороне) в изображено "символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы". Оно являет собой стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения:
- аист черный;
- лошадь Пржевальского;
- лось;
- бурый медведь.
На реверсе (оборотной стороне) на фоне пейзажа изображен аист черный. Над ним – птенцы в гнезде.
Где купить монету
Изготовлена монета из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Выпущена она тиражом в 40 тыс. штук – в т.ч., 20 тыс. штук в сувенирном паковании.
Купить же монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Продавать ее, по размещенной на сайте магазина информации, будут по:
- 165 грн – без пакования;
- 208 грн – в паковании.
Также монету можно будет купить в банках-дистрибьюторах. В частности:
- Укргазбанк;
- Радабанк;
- Таккомбанк;
- ПриватБанк.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.
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