Нацбанк выпустил новые 5 грн с оригинальным дизайном: как выглядят деньги

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Аист черный", посвященную 38-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Ее номинал – 5 грн.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили: монета стала четвертой в серии, посвященной возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

"Аист черный – редкая птица, которая стала одним из своеобразных символов возрождения жизни в Чернобыльской зоне. Теперь его популяция на территории Чернобыльского заповедника растет. Это свидетельствует о восстановлении экосистемы региона и о том, что заповедник становится очагом биоразнообразия даже в условиях радиационного загрязнения", – говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На аверсе монеты (лицевой стороне) в изображено "символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы". Оно являет собой стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листьями, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения:

аист черный;

лошадь Пржевальского;

лось;

бурый медведь.

На реверсе (оборотной стороне) на фоне пейзажа изображен аист черный. Над ним – птенцы в гнезде.

Где купить монету

Изготовлена монета из нейзильбера (сплава меди, никеля и цинка). Выпущена она тиражом в 40 тыс. штук – в т.ч., 20 тыс. штук в сувенирном паковании.

Купить же монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Продавать ее, по размещенной на сайте магазина информации, будут по:

165 грн – без пакования;

208 грн – в паковании.

Также монету можно будет купить в банках-дистрибьюторах. В частности:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таккомбанк;

ПриватБанк.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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