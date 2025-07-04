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Нацбанк продает особенные 100 грн: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,4 т.
Нацбанк продает особенные 100 грн

Нацбанк продает золотую памятную монету в 100 грн – за 160 771 грн. Посвящена же она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там:

  • Напомнили: Боспорское царство возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее и регулярно чеканило свои монеты.
  • Отметили: продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.
Нацбанк продает золотую памятную монету в 100 грн

Что известно о монете

  • Монета отчеканена из золота 900 пробы.
  • Год чеканки – 2010.
  • Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
  • Гурт – гладкий с углубленными надписями.
  • Общий тираж – 3000 штук.
  • На складе осталось 918 монет.
  • Продается монета в специальном футляре.
Такая украинская монета стоит больше 160 тысяч

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. А также стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Как выглядят золотые 100 грн

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те настолько высоко ценятся среди коллекционеров, что они готовы платить за них большие деньги. Одними из таких являются старые 25 копеек – при чем разных годов выпуска.

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