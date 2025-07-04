Нацбанк продает особенные 100 грн: как выглядят
Нацбанк продает золотую памятную монету в 100 грн – за 160 771 грн. Посвящена же она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.
Об этом сообщают в самом НБУ. Там:
- Напомнили: Боспорское царство возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее и регулярно чеканило свои монеты.
- Отметили: продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.
Что известно о монете
- Монета отчеканена из золота 900 пробы.
- Год чеканки – 2010.
- Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.
- Гурт – гладкий с углубленными надписями.
- Общий тираж – 3000 штук.
- На складе осталось 918 монет.
- Продается монета в специальном футляре.
Как выглядят золотые 100 грн
На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. А также стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".
Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.
На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".
Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те настолько высоко ценятся среди коллекционеров, что они готовы платить за них большие деньги. Одними из таких являются старые 25 копеек – при чем разных годов выпуска.
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