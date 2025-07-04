Нацбанк продает особенные 100 грн: как выглядят

Нацбанк продает золотую памятную монету в 100 грн – за 160 771 грн. Посвящена же она одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

Видео дня

Об этом сообщают в самом НБУ. Там:

Напомнили: Боспорское царство возникло как объединение греческих городов-колоний на берегах Керченского пролива со столицей в Пантикапее и регулярно чеканило свои монеты.

Отметили: продажа лимитирована – каждый покупатель может приобрести не более 4 штук.

Что известно о монете

Монета отчеканена из золота 900 пробы.

Год чеканки – 2010.

Масса драгоценного металла в чистоте – 31,1.

Гурт – гладкий с углубленными надписями.

Общий тираж – 3000 штук.

На складе осталось 918 монет.

Продается монета в специальном футляре.

Как выглядят золотые 100 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) размещен малый Государственный Герб Украины, под которым год чеканки монеты. А также стилизованная надпись полукругом "Национальный банк Украины".

Номинал монеты размещен внизу аверса. По центру изображен фрагмент руин Пантикапея на фоне реконструкции города, справа и слева от которой – сфинксы.

На реверсе (обратная сторона) на зеркальном фоне изображен парусник. Под ним расположены дельфины и символизирующие воду декоративные меандровые ленты. С обеих сторон – "стилизованная застройка античного города".

Вверху на рельефном фоне – золотая пантикапейская монета статер. Под ней надпись "Боспорское царство".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те настолько высоко ценятся среди коллекционеров, что они готовы платить за них большие деньги. Одними из таких являются старые 25 копеек – при чем разных годов выпуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!