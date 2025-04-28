Настоящий прорыв для "Укрзалізниці": компания расширила услуги в ЕС

"Укрзалізниця" впервые в своей истории перевезла нефтепродукты как лицензированный железнодорожный перевозчик, что стало для компании значительным расширением ее грузовых сервисов. Доставку осуществило европейское подразделение железнодорожного оператора UZ Cargo Poland.

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Об этом сообщили в "Укрзалізнице". Отмечается, что нефтепродукты перевозились по маршруту Литва – Польша – Украина в партнерстве с LTG Cargo Polska Sp. z o. o.

"UZ Cargo Poland впервые осуществляет перевозку нефтепродуктов как лицензированный железнодорожный перевозчик ЕС на определенном маршруте по территории Польши в сочетании с предоставлением услуги экспедиторской деятельности с привлечением вагонов собственности АО "Укрзалізниця"", - говорится в сообщении компании.

Следует отметить, что ранее UZ Cargo Poland получила от UTK лицензию на осуществление перевозочной деятельности, сертификат безопасности от ERA в соответствии с директивами Европейского парламента и совета, а также заключила соответствующие договоры с PKP PLK S. Компания осуществляет перевозку по Украине и европейским странам, оперируя подвижным составом 14

"Следующим амбициозным планом компании является расширение географии перевозок грузов в сообщении Украина – ЕС на другие страны: Румынию, Венгрию, Словакию", – отметили в УЗ.

Как уже сообщалось, лицензию Управления железнодорожного транспорта Польши "Укрзалізниця" получила в июле 2024 года. На первом этапе была сконцентрирована на повышении объемов перевозок через украинско-польскую границу, но в компании обещали предложить своим клиентам единый трансграничный транспортный сервис, а также разработать и согласовать новые международные маршруты.

Но переход на подвижные составы для колеи шириной на 1435 и 1520 мм позволил эффективно работать на всех пограничных переходах с Польшей. Таким образом компания сможет предоставлять польским и украинским грузоотправителям услугу перевозки "от двери до двери" и от одного оператора.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что до июля 2025 года между Чопом и Ужгородом завершат строительство евроколея стандарта 1435 мм, по которой будут курсировать поезда из Ужгорода в Будапешт, Вену и Кошице. Колея позволит без пересадок пересекать границу, а пограничный контроль будет проходить в Чопе, что значительно сократит время поездки и откроет новые маршруты в ЕС.

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