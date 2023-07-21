Нардеп Шахов при попустительстве Шмыгаля захватывает системы оповещения по всей Украины: СМИ узнали новые подробности

Находящийся в розыске народный депутат от группы "Доверие" Сергей Шахов не оставляет попыток монополизировать рынок систем оповещения по всей Украине. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль потакает парламентарию, а несколько ОВА уже просят финансирование на реализацию планов Шахова.

Видео дня

Об этом сообщает Hromadske. Отмечается, что Шахов направляет депутатские обращения в Кабинет министров. В них он продвигает интересы компании "Укржелезнодорожная автоматика", связанной с его окружением.

Так, в распоряжение СМИ попало ранее неизвестное письмо Шахова к Кабмину, датированное 2 июня. В документе указано, что 5 областей уже предоставили свои предложения по установке систем оповещения.

"Винницкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская и Черновицкая областные военные администрации. Остальные ОВА предоставили лишь информацию, о потребностях в финансировании и оборудовании МАСЦО (местной системы централизованного оповещения. – Ред.), Киевская городская военная администрация предложений не предоставила вообще", – говорится в обращении. В нем же Шахов просит премьера дать повторное поручение Киевской и областным военным администрациям.

Реакция Шмыгаля не заставила себя долго ждать. Уже через 10 дней глава правительства действительно поручил упомянутым администрациям предоставить документы по запросу депутата Шахова.

Более того, эти требования уже были частично выполнены, о чем свидетельствует письмо Шахова к секретарю СНБО Алексею Данилову. В нем депутат просит Данилова "оказать содействие" во внедрении систем оповещения, а также добавляет, что для реализации его планов уже поступили предложения от ОВА на сумму 9,8 млрд гривен. Такая же сумма указана в приложении к письму со сводной информацией по областям.

Сумма явно не окончательная, ведь не все области подали свои проекты на момент отправки письма. Также финансирование может изменяться при разработке сметы. Об этом, например, сказано в проектном предложении Винницкой ОВА, которое есть в распоряжении журналистов. В документе отмечается, что для внедрения систем оповещения в области на годы вперед нужно более 3 млрд грн. "Таким образом можно посчитать, что уже на реализацию проекта ОВА просят не менее 12,8 млрд грн", – подсчитали журналисты.

Расчеты для Винницкой ОВА производила именно компания "Укржелдоравтоматика". Расчеты проводились с учетом цен на продукцию польской компании Digitex, которую в Украине продает тоже "Укржелдоравтоматика".

Ранее журналистам уже удалось выяснить, что "Укржелдоравтоматика" связана с окружением Шахова, а именно с его советником – Николаем Самбожуком, который имел подобный бизнес в России и получил российский паспорт. Несмотря на такие связи с государством-агрессором, Самбожук работает секретарем в депутатском объединении, от имени которого Шахов и направляет Кабмину свои обращения.

"Ориентированное количество электронных сирен компании Digitex серии DSE – 4509 штук (DSE300, DSE600, DSE900), пультов DPS4000 – 63 штуки, серверов управления DCA4000 – 2 штуки", – говорится в проектном предложении, которое согласовал начальник винницкой ОВА Сергей Борзов.

"Я не знаю, с кем связана эта компания. Что я, правоохранительный орган или расследователь? У меня нет времени читать в медиа об этой компании. Это единственная компания, которая согласилась бесплатно произвести расчеты, поэтому их и использовали", – ответил Борзов на вопрос журналистов о том, почему он согласовал такое решение.

Расследователи отмечают, что параллельно с требованиями, которые шлет Кабмин в местные органы власти, "Укржелдоравтоматика" отправляет и собственные письма в ОВА, в которых рекламирует свои услуги.

"В этом есть коррупционные риски. На начальном уровне создаются такие условия, что деньги или украинских налогоплательщиков, или западных доноров пойдут в компанию, связанную с этим помощником народного депутата или конкретно с самим депутатом. Сам депутат, по информации медиа, не находится в Украине, но находит время для лоббирования частных интересов или бизнес-вопросов. Это абсурдная ситуация", – считает парламентский аналитик Движения "Чесно" Александр Салиженко.

Шахов, кроме всего прочего, находится в розыске. НАБУ и САП подозревают его в сокрытии имущества на общую сумму 88 млн грн в декларации. Речь идет, в частности, о 13 квартирах в центре столицы, 8 паркоместах, коттеджах под Киевом и земельных участках общей площадью 115 гектаров. Дело сейчас рассматривает Высший антикоррупционный суд. Однако уже больше полугода Шахов на заседание не ходит.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов не против инициативы находящегося в розыске депутата. В своем ответе на имя премьер-министра он пишет, что готов вынести предложение Шахова на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Впрочем, все же не все в правительстве поддерживают идею Шахова. Например, МВД считают, что проекты по внедрению систем оповещения не могут быть одинаковыми для всех регионов Украины.

"Каждая область имеет разное количество территориальных громад и разную организацию телекоммуникационных сетей. Каждому региону присущ особый рельеф местности, влияющий на расчет зоны уверенного приема звукового сигнала об опасности. Все это обуславливает необходимость разного количества и разных возможностей технических средств оповещения и информирования населения", – говорится в письме за подписью заместителя министра внутренних дел Алексея Сергеева.

Со своей стороны, Минфин сообщил о невозможности выделения государственных средств на проект Шахова в 2023 году. Зато Секретариат Кабинета министров готов направить официальное обращение в посольство Великобритании в Украине для привлечения международных средств, чтобы внедрить системы оповещения, как того хотел бы Шахов. Для этого и требуются проектные предложения от разных ОВА.

"Мы обратились с запросом к премьер-министру, чтобы выяснить, будет ли правительство продолжать помогать Шахову в реализации его планов. В ответе от секретариата Кабмина нам написали, что сделать ничего не могут, поскольку по закону обязаны отвечать народному депутату. Иначе – штраф", – заявили расследователи.

Как считает юрист Центра противодействия коррупции (ЦПК) Алексей Бойко, премьер-министр не противодействует коррупционной схеме и не пытается ничего предпринять, чтобы разобраться в ситуации. "Например, обратиться в компетентные органы – в этом случае НАПК. Чтобы Нацагентство проверило, нет ли в действиях Шахова конфликта интересов (по крайней мере, у нас такой информации нет, не было и публичных заявлений правительства по этому поводу)", – отметил Бойко.

Более того, премьер может и не отвечать на депутатское обращение, приведя соответствующее обоснование. Закон о статусе народного депутата позволяет предоставить мотивированный отказ.

"Вопрос в том, почему Кабмин не проверяет опубликованную журналистами информацию об отношении Шахова к компании, которую он продвигает в своих обращениях?" – говорит юрист. По его словам, создается впечатление, будто народный депутат руководит правительством (по крайней мере, по вопросу систем оповещения) и указывает ему, какие действия необходимо совершить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!