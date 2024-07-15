Нардеп соврал в декларации на 5,8 млн грн: в НАЗК рассказали, что скрыл народный избранник

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверных сведений у народного депутата Украины более чем на 5,8 млн грн. Эти факты установлены по результатам полной проверки его декларации за 2021 год. Этим нардепом может оказаться Александр Фельдман из группы "Восстановление Украины" (ранее – от ОПЗЖ).

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Об этом сообщило НАПК. Официально имя нардепа не сообщается, но список проверенных деклараций на сайте НАПК свидетельствует, что нардепом, в чьем документе обнаружили недостоверные сведения на сумму более 5,8 млн гривен, является именно Александр Фельдман.

Отмечается, что депутат не указал сведения об имеющемся финансовом обязательстве, возникшем у него по результатам заключения договора купли-продажи корпоративных прав на 4,8 млн грн. Кроме того, он не указал о совершенном разовом расходе в размере 500 тыс. грн в качестве оплаты за проживание в апартаментах гостиницы на Мальдивах.

Также были выявлены разногласия между размерами фактически осуществленных разовых расходов на погашение имеющихся у него обязательств более чем на 400 тыс. грн. НАПК составило обоснованный вывод по ч. 2 ст. 366-2 УКУ (внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

По результатам рассмотрения обоснованного заключения Генеральным прокурором начато уголовное производство. Досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Фельдман стал депутатом шестой раз подряд, выиграв выборы в округе №174 в Харькове. В марте 2022 года Фельдман покинул фракцию ОПЗЖ. Сейчас он член депутатской группы "Восстановление Украины" и член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Согласно аналитике Движения ЧЕСТНО, Александр Фельдман вошел в список прогульщиков среди народных депутатов Верховной Рады 9 созыва. По данным исследования, Александр Фельдман пропустил 68% голосований в промежутке с начала 2022 года и до мая 2023 года. Вдобавок в депутатской группе Восстановление Украины, в которую входит нардеп, наибольший процент прогульщиков среди парламентариев.

Также Фельдман фигурировал в антикоррупционном расследовании. Журналисты утверждали, что Харьковская областная ячейка партии "Наш Край", которой в свое время руководил Фельдман, имела среди инвесторов кипрский оффшор через ООО "Харьковская розничная компания".

Этот факт даже дошел до суда, однако тогдашнего директора компании-инвестора Дмитрия Беспалова, кстати, помощника Александра Фельдмана, решили не наказывать, поскольку партия вернула все средства на счета ООО. Напомним, пунктом 3 ст. 15 Закона "О политических партиях в Украине" осуществление взносов в поддержку политических партий от юридических лиц, конечными бенефециарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства, запрещено.

В целом НАПК за первое полугодие 2024 года завершило 206 проверок по новому риск-ориентированному подходу. Были обнаружены недостоверные сведения на почти 664 млн грн, необоснованных активов на 14,4 млн грн и признаков незаконного обогащения на 38,3 млн грн. В компетентные органы направлено 84 обоснованных вывода и 4 материала в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам полной проверки декларации выявило у одесского экстаможника признаки необоснованных активов более чем на 3,2 млн грн. При этом во время первого года полномасштабной войны чиновник, его жена и дочь приобрели 5 транспортных средств более чем на 7 млн ​​грн.

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