Налоговая предупредила, к кому придет с проверками: названы критерии

В соответствии с законодательством Украины возобновлено проведение плановых проверок налогоплательщиков. В план проверок могут попасть бизнесы, чья уплата налога на прибыль или НДС меньше среднего уровня в соответствующей отрасли на 50%, а также те предприниматели, которые работают в "рисковых" отраслях.

Об этом сообщает центральное межрегиональное управление Государственной налоговой службы (ГНСУ) со ссылкой на закон №3453-ІХ. Налоговики уточнили, что критерии для включения в план проверок содержат, в частности, следующие виды деятельности:

производство и реализация подакцизной продукции;

игорный бизнес;

денежные и платежные сервисы.

Согласно обновленной политике, в план проверок могут попасть налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 календарного года, отвечают хотя бы одному из следующих критериев:

уровень уплаты налога на прибыль на 50% плюс меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на плательщиков единого налога;

уровень уплаты НДС более чем на 50%+ меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых операции по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25 и более процентов общего объема поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50% от уплаты налога на прибыль в соответствующей отрасли;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем вдвое.

План-график проведения проверок на 2024 год формируется с учетом показателей динамики уплаты налогов за 2023 год. Особое внимание уделяется положительной динамике уплаты НДС в течение девяти месяцев 2023 года.

Кого налоговая проверит по выдаче чеков

Налоговые проверки в 2024 году коснутся также предпринимателей, которые должны использовать "кассовые аппараты". После возобновления плановых проверок налогоплательщиков в Украине налоговики обращают особое внимание на соблюдение закона о применении Регистраторов расчетных операций (РРО).

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram раскрыл, что проверки направлены на предпринимателей, прежде всего торговцев, и учитывают выручку и количество наемных работников. При таких проверках учитываются нулевые выручки, риски в оформлении наемных работников и другие критерии, определенные в соответствии с законодательством.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Верховной Раде был разработан законопроект, предлагающий устранить налоговый контроль в виде проверок для т.н. "белого бизнеса". То есть для компаний с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

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