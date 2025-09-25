Начальству повышают зарплату чаще: в Украине углубляется дефицит руководителей

В 2025 году три четверти украинских топ-менеджеров получили повышение зарплаты, причем рост окладов у руководителей был быстрее, чем у обычных сотрудников. Бонусы и долгосрочная мотивация остаются редкостью, поэтому основным инструментом удержания топов остается высокая зарплата.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала GRC.UA, сообщают СМИ. Согласно информации, рынок труда расширяется, но дефицит квалифицированных управленцев ощущается сильнее, чем когда-либо.

Руководители высшего и среднего звена стали одними из самых высокооплачиваемых специалистов, за которых компании ведут настоящие "битвы". От их решений зависит стратегия и будущее компаний, поэтому вопрос мотивации и удержания топ-менеджеров становится критически важным.

Данные показали, что в 2025 году три четверти украинских топ-менеджеров получили повышение зарплат. Наибольшая доля опрошенных – 35% отметила прирост оклада до 10%, еще у 30% зарплата выросла на 10-20%. Значительное повышение на 31-40% получили лишь 4% управленцев, а более 41% – единицы. Таким образом, рост окладов у топов опережает средние темпы повышения зарплат по стране.

В то же время, бонусы и премии практически не изменились по сравнению с прошлым годом. 45% топ-менеджеров вообще не получают дополнительных выплат, а 26% получают их лишь раз в год. Почти у половины размер бонуса привязан к годовой зарплате, у каждого четвертого – фиксированная сумма в гривнах, это свидетельствует, что основным мотивирующим инструментом для большинства компаний остается именно зарплата.

Неценовые формы мотивации, такие как служебный автомобиль или компенсация транспортных расходов, остаются редкостью – их получают только четверть руководителей. Медицинское страхование оплачивают лишь трети топ-менеджеров. Долгосрочная мотивация практически отсутствует: лишь 4% управленцев имеют бонус, привязанный к результатам компании, а каждый сотый – долю в компании или участие в акционерной программе.

Что касается профессионального развития, ситуация также неоднозначна. 37% руководителей отметили, что компании не оплачивают курсы или учебные программы. В то же время 6% организаций регулярно финансируют обучение – от бизнес-школ и программ МВА до узкоспециализированных курсов, а 4% участие в международных конференциях, где топы не только получают знания, но и налаживают стратегические контакты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обостряется кадровый кризис, все больше людей выезжают за границу, а бизнес переплачивает, но не может удержать работников. Больше всего под ударом сфера услуг – ищут медиков, учителей, официантов, продавцов и обслуживающий персонал, которых все труднее найти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!